El jurado declara culpable al hombre acusado de matar a puñaladas a su hermano y padres en Juan XXIII

El jurado ha declarado culpable al hombre acusado de asesinar a puñaladas a su hermano y sus padres en septiembre de 2018 en la vivienda donde residían en el barrio alicantino de Juan XXIII.

El tribunal popular considera probado que el hombre mató primero al hermano, sin que tuviera capacidad de defenderse, y después aguardó en el domicilio a que llegaran los padres, a los que atacó de forma sorpresiva e inesperada y asestó casi una veintena de puñaladas.

El jurado ha alcanzado la conclusión de que el acusado era consciente de lo que hacía y lo que pretendía y, por tanto, no actuó bajo la influencia de ningún síndrome de abstinencia ni tampoco padecía trastorno mental. No obstante, se ha apreciado que no hubo ensañamiento con los padres y sí con el hermano, al que asestó 36 puñaladas, una de ellas mortal en el corazón.

Se ha determinado así que el hombre se abalanzó sobre su hermano al que comenzó a apuñalar y que, posteriormente, desmontó la manivela de la puerta del dormitorio en el que se refugió la víctima, malherida. Luego dio muerte a los padres de manera esacolanada, ocultó lo ocurrido durante dos días e intentó limpiar parte de la escena del crimen. Al ver que no había salida, se autolesionó y llamó al 112.

Respecto a las penas, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por los hermanos del padre, solicitan prisión permanente revisable. En referencia a las cantidades por resposabilidad civil, Fiscalía ha solicitado la cantidad de 150.400 euros --18.800 para tres hermanos de la madre y cinco del padre-- y, por su parte, la acusación particular ha pedido 110.000 euros. La defensa ha confirmado que recurrirá el fallo y ha solicitado la pena mínima, al mismo tiempo que ha recalcado la insolvencia del acusado.