Juanjo Nieto: "El ambiente del otro día fue un espectáculo, se me pusieron los pelos de punta"

Entrevista en DEPORTES COPE a Juanjo Nieto, lateral derecho del Hércules, desde la grada de animación del estadio José Rico Pérez.

El castellonense llegó a Alicante la temporada pasada, es uno de los jugadores más queridos y destaca que la afición esté volcada con el equipo en este 'play off': "el ambiente del otro día fue un espectáculo, cuando me bajé del autobús se me pusieron los pelos de punta. Ojalá pueda vivirlo otra vez”.

El Hércules juega el sábado a las 18.30 el partido de vuelta contra el Logroñés con una renta de 3-1 del partido de ida, aunque el lateral no quiere confiarse y sabe que "va a haber fases del partido en el que tocará sufrir, pero este equipo está preparado para ello".

Juanjo Nieto termina contrato a final de temporada y afirma que "Hasta que no ascendamos, no me quiero ir de aquí. Espero ascender para poder sentarme y renovar, que me hace mucha ilusión”.