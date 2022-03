IFA denuncia un evento "fraudulento" anunciado para mayo en Alicante

La Institución Ferial Alicantina (IFA) ha informado este jueves de la organización "fraudulenta" de un evento anunciado en sus instalaciones para finales de mayo que está siendo anunciado en internet y para el que incluso se han puesto a la venta las entradas.

IFA ha emitido este jueves un comunicado en el que asegura que no tiene conocimiento de la actividad ni relación alguna con la organización de 'Retro Game House', un supuesto evento dedicado a aficionados de los videojuegos anunciado para esta primavera en Alicante. También asegura que ha denunciado las publicaciones y pide al público que no compre las entradas que puedan encontrar en internet. Unos pases que se venden desde 50 euros hasta 150 las más caras denominadas "Pase Vip Full Time".

Comunicado oficial de IFA

"En relación a las publicaciones difundidas en los últimos días acerca de la celebración del evento 'RETRO GAME HOUSE' en la Institución Ferial Alicantina los días 21 y 22 de mayo, nos vemos obligados a comunicar que se trata de un evento fraudulento. IFA no tiene relación alguna con dicha actividad ni con los organizadores de la misma. La incidencia ya se ha puesto en manos de las autoridades y se ha interpuesto la denuncia pertinente. Desde la Institución Ferial Alicantina advertimos a los posibles visitantes interesados que no adquieran la entrada en ningún portal de venta no autorizado. Cualquier comunicación de eventos y ferias se hará siempre por los canales oficiales de IFA, sus redes sociales y su página web".