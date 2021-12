Hosbec carga contra el Consell por la tasa turística

La patronal hotelera Hosbec ha afirmado que "el texto consensuado hoy por el PSPV con la minoría ideológica que odia la actividad turística", en alusión a Compromís y Unides Podem, sobre la tasa al turismo "supone un palo más en la rueda de la economía valenciana" y "compromete gravemente la imagen turística de la Comunitat".

"Desde hoy todos los turistas tendrán la idea de que no son bienvenidos en la Comunitat y de que van a pagar lo que en otras comunidades competencia no harán. Reservarán en Murcia, Andalucía, Canarias o en decenas de capitales de provincia que compiten en el mercado MICE con Valencia, por ejemplo", ha advertido la patronal. En un comunicado, Hosbec ha manifestado que "el sector turístico de la Comunitat Valenciana no da crédito al papel que ha jugado hoy el PSPV en Les Corts dando alas a las minorías de Compromís y Podem para negociar en el primer trimestre de 2022 una ley tributaria que de carta de naturaleza a un nuevo impuesto en la Comunitat que más presión fiscal ejerce sobre su población".

"Unos diputados autonómicos que viven instalados en la comodidad de su estatus y alejados de la realidad que está viviendo el sector turístico han acordado hoy lo que sería inimaginable en ningún gobierno responsable y coherente", ha recriminado. "En lugar de apoyar y ayudar, la tarea de estos diputados privilegiados es poner palos en las ruedas y comprometer gravemente la imagen turística de la Comunitat Valenciana", ha denunciado. Hosbec ha asegurado también que "no podemos admitir las mentiras que estos privilegiados vierten en Les Corts Valencianes: no es cierto que un valenciano pague tasa turística, no paga ninguna". "Todos nuestros turistas pagan los mismos impuestos, vengan de donde vengan, nacionales y extranjeros. Lo cierto es que entre todos aportan casi 4.000 millones de euros a las arcas públicas de la Comunitat, mientras que el turismo solo requiere 1.125 millones de euros de gasto público", ha recalcado.

"Motivos ideológicos"

Según Hosbec, "las cuentas reales arrojan un balance positivo de 2.875 millones a favor de la Hacienda Pública valenciana que salen de la actividad turística, dato que ocultan deliberadamente del debate de marcado carácter ideológico". Esta patronal sostiene que "el acuerdo suscrito para la puesta en marcha de la 'tasa turística' hoy destila cinismo por todo su contenido: nunca se ha oído ni comprendido a un sector que ha sido claro como el agua durante los últimos cinco años con un no a la tasa". "Es un acuerdo que se implanta por motivos ideológicos minoritarios y que luego se quiere maquillar de diálogo (inexistente)", ha censurado. Ha expuesto que, "con su diseño municipal, está dirigido en la práctica a destrozar a Valencia como destino preferente en el mercado MICE" y ha indicado que "se ha planteado en el momento más inoportuno de todos los que podríamos imaginar. El momento más crítico después de 22 meses de difícil supervivencia, ha subrayado. Hosbec ha recordado que "el turismo es el sector más duramente golpeado por la crisis del COVID y los empresarios llevan intentando aguantar vivos una sexta ola que amenaza con llevarse por delante todo el ecosistema del turismo".