Un hombre atemoriza Elche: roba 450 metros de tuberías de gas y provoca un grave riesgo de explosión

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un varón de 41 años como presunto autor de los delitos de hurto continuado, daños y estragos. El arrestado sustrajo tuberías de gas hasta en 23 ocasiones, llegando a poner en grave peligro a los residentes y transeúntes por el riesgo de fugas y explosiones.

Una investigación de varios meses

La investigación policial se inició a finales de octubre de 2025, tras una primera denuncia interpuesta en la Comisaría de Elche. Representantes de una comunidad de vecinos del barrio ilicitano de Carrús manifestaron haber sufrido la sustracción de unos 50 metros de tubería del gas situada en la azotea del edificio.

Días más tarde, una segunda denuncia por el robo de tuberías en un edificio cercano hizo saltar todas las alarmas. En esta ocasión, el robo de siete metros de conducto provocó una fuga de gas que requirió la intervención de los servicios de bomberos de Elche ante el peligro de explosión.

Un goteo incesante de robos

A pesar de la investigación en curso, los robos se siguieron sucediendo, extendiéndose desde los edificios privados a las instalaciones de gas en la propia vía pública. En total, se han contabilizado sustracciones en ocho instalaciones en edificios y 15 instalaciones en la vía pública, de las que se sustrajeron más de 450 metros de tuberías.

Detenido por la venta del material

Finalmente, los agentes identificaron al presunto autor, un varón de 41 años que vendió todas las tuberías de cobre sustraídas en empresas de recuperación y reciclaje de metales. El hombre fue localizado y detenido mientras portaba varias tuberías que acababa de robar, cuya pintura coincidía con la de las fachadas o terrazas de las instalaciones afectadas.

La investigación ha permitido comprobar que el detenido obtuvo cerca de 1.500 euros por la venta de todo el cobre robado. Tal y como suele ocurrir en estos casos, los autores obtienen un minúsculo beneficio en comparación con los cuantiosos daños que ocasionan a los perjudicados, ya que solo los daños en la vía pública ascienden a más de 33.000 euros.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche.