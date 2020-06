Un hombre agrede con un cuchillo a su mujer y a su hijo en una urbanización de Alicante

Un hombre ha sido detenido a primera hora de esta tarde tras una presunta agresión con un cuchillo a su mujer y a su hijo en una vivienda de una urbanización de la Playa de San Juan. Los dos heridos se encuentran en este momento en hospitales de Alicante. El hijo, mayor de edad, con cortes en el brazo que no revisten gravedad. Mientras que la mujer está ingresada con pronóstico reservado tras ser trasladada al hospital con heridas de arma blanca.

El presunto agresor está detenido en comisaría y el que parece ser un nuevo caso de violencia machista se encuentra en fase de investigación. El suceso ha sobrecogido a los vecinos a primera hora de la tarde de este jueves. El hijo ha salido a las zonas comunes alertando del suceso a los vecinos de la urbanización, situada en la avenida Maestro José Garberí. A los pocos minutos han llegado varias unidades policiales y los primeros efectivos sanitarios, que han atendido al joven, de 24 años, mientras este gritaba “mi padre ha matado a mi madre”. No obstante, la mujer no ha fallecido y fuentes sanitarias sólo confirman a esta hora que se encuentra ingresada en el hospital con pronóstico reservado, es decir, que no hay certeza de cómo va a evolucionar en las próximas horas tras sufrir heridas de arma blanca.

El presunto agresor, de 52 años y bombero de profesión, se encuentra a esta hora en los calabozos a la espera de ser puesto a disposición judicial en las próximas 72 horas. Ha abandonado la vivienda arrestado por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, mientras su hijo le increpaba a pocos metros a la vez que recibía atención sanitaria junto a la piscina de la urbanización.