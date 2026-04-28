HLA Vistahermosa incorpora una innovadora terapia cerebral no invasiva para salud mental y neurología

El hospital HLA Vistahermosa ha incorporado a su cartera de servicios la estimulación magnética transcraneal (EMT), un tratamiento innovador y no invasivo que abre nuevas opciones terapéuticas para pacientes con patologías de salud mental y enfermedades neurológicas. Esta técnica se basa en el uso de pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro sin necesidad de cirugía ni anestesia.

Aplicaciones y beneficios

En el ámbito de la salud mental, este tratamiento ha demostrado una alta eficacia en casos de depresión mayor resistente a fármacos, así como en trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo (TOC), estrés postraumático (TEPT), esquizofrenia y adicciones. En neurología, se usa como apoyo en la rehabilitación tras un ictus, para mejorar la coordinación motora, y en el control de síntomas del Parkinson, la epilepsia refractaria, el dolor crónico, las migrañas y la fibromialgia.

Entre sus principales ventajas, la EMT destaca por ser un procedimiento ambulatorio, bien tolerado y sin los efectos secundarios sistémicos de los fármacos. Además, los estudios científicos avalan que sus beneficios pueden mantenerse durante meses una vez finalizado el tratamiento.

Una apuesta por la innovación

Esta técnica, no invasiva, nos permite ofrecer soluciones efectivas tanto en salud mental como en neurología" Doctora Elena Elvira Responsable de la Unidad de Neurología de HLA Vistahermosa

El Dr. Elvira, especialista en Psiquiatría, y la Dra. Elena Elvira, responsable de la Unidad de Neurología de HLA Vistahermosa, señalan conjuntamente que "esta técnica, no invasiva, nos permite ofrecer soluciones efectivas tanto en salud mental como en neurología, aportando una alternativa segura para quienes no han respondido a los tratamientos convencionales y mejorando su calidad de vida". Ambos destacan que "avanzar en terapias basadas en la evidencia es clave para seguir ofreciendo una atención personalizada y de excelencia a nuestros pacientes".

Por su parte, la Dra. Concha Giner, directora médica del centro, subraya el compromiso del hospital: "en HLA Vistahermosa se trabaja para poner a disposición de nuestros pacientes las terapias más avanzadas, siempre desde un enfoque integral y personalizado que mejore su calidad de vida".