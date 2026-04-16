La historia de una madre que peregrina descalza a la Santa Faz con su bebé de 15 días y toda su familia: "Nos apoyamos en la fe"

Entre los miles de peregrinos que recorren este jueves los ocho kilómetros de la romería de la Santa Faz en Alicante, destaca la historia de Maite. Esta madre camina descalza junto a su madre, pero no lo hace sola: en sus brazos lleva al pequeño Ángel, su hijo de apenas 15 días. El motivo es una promesa realizada para que el bebé, que tardó en llegar, naciese sin complicaciones.

Mi motivo es porque iba a tener al bebé y, bueno, pues queríamos que todo saliese bien y, nada, nos apoyamos un poco en la fe" Maite Peregrina y mamá de Ángel

La joven explica que, aunque la peregrinación es una costumbre familiar, este año el camino tiene un significado especial. "Hay promesa detrás. Aparte de tradición, tenemos promesa este año, y por eso lo hacemos descalzos", ha confesado. El objetivo era que el parto se desarrollara sin problemas: "Queríamos que todo saliese bien y, nada, nos apoyamos un poco en la fe".

Denis Rodríguez, con Ubaldo Aracil en el set COPE en las instalaciones de Grupo Sala.

Maite no ha hecho el recorrido en solitario. Además de su madre, que también peregrina descalza, la acompañan su padre, su hermana y su marido. "Vamos en familia", ha asegurado. La devoción viene de lejos, ya que ha heredado la costumbre de sus abuelos. "Es por tradición, lo hacían mis abuelos, y ahora también, pues, el agradecimiento a hacerlo así", ha añadido.

La suya es una de las miles de historias personales que se dan cita en la que es la segunda romería más multitudinaria de España después de El Rocío. Este año, con un sol radiante y temperaturas de 20 grados, se espera superar la cifra de 300.000 participantes en una jornada que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado como "una seña de identidad de Alicante".

infinidad de historias y motivos para hacer la romería

Denis Rodríguez ha podido hablar en la programación especial de COPE Alicante con varios peregrinos que han explicado cuál es el significado de esta romería y con quién la realizan cada año. "Este es el 25 aniversario que hago la romería descalzo. Lo prometí por mi hija y mientras el cuerpo aguante lo seguiré haciendo", explicaba uno de los alicantinos en pleno recorrido.

Jimena, con Denis Rodríguez, en la romería de la Santa Faz.

"Desde pequeñas se nos ha inculcado esta tradición de nuestra ciudad y tengo la sensación de que mucha gente joven lo ha perdido. Nosotros intentamos explicarles lo bonito que es este día y que mucha gente de fuera viene a hacer la romería", comenta otra joven peregrina.

Jimena, Dama Infantil de la Hoguera Plaza de Santa María, ha hecho este año la romería con su camiseta de la foguera "y con todas mis amigas. Y después nos iremos a comer a casa de mis primos".