El Hércules seguirá en Segunda B si se aprueba la propuesta de la RFEF para dar la temporada por finalizada

Todo hace indicar que el empate a cero del Hércules ante el Ebro del pasado 8 de marzo fue el último partido de la temporada 19/20 para el equipo alicantino, que evitará el descenso a Tercera si se aprueba la propuesta de la RFEF para dar por finalizada la temporada.

La federación propone dar por terminada la temporada en el fútbol no profesional y que no se produzcan descensos. Sí jugarían play off de ascenso, en una sede neutral y a partido único (algo que todavía está por confirmar), los equipos que ahora mismo están en zona de promoción. Es decir, del Grupo III irían a ese fugaz play off Castellón, Barcelona B, Sabadell y Cornellà. En el caso del Hércules, que está en puestos de descenso a Tercera, no ocurriría nada: permanecería en la categoría. El club blanquiazul también vería como su juvenil, que ya había descendido matemáticamente, también mantendría la categoría de División de Honor.

De confirmarse este escenario, algo bastante probable a falta del beneplácito de las federaciones territoriales, los grupos de Segunda B tendrían el año que viene 24 equipos en lugar de 20 y habría 46 jornadas.

��La RFEF garantiza el mismo número de ascensos; 4 a Segunda y 18 a 2B



����‍♂️Serán play off a partido único, posiblemente concentrados en una sede (está por definir)



����‍♂️La temporada 20-21 en 2B pasaría de 80 a 98 clubes y se iría regulando en 3 o 4 temporadas — Isaac Fouto (@isaacfouto) April 14, 2020

En el transcurso de la tarde de hoy martes, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales ha enviado una carta a sus homólogos de las federaciones territoriales con el fin de dar a conocer un conjunto de reflexiones que surgen tanto de la reunión que esta mañana tuvo lugar con el Consejo Superior de Deportes, como del trabajo de análisis interno realizado y de la conveniencia de proyectar el futuro inmediato del fútbol nacional.

En el sondeo a todos los colectivos del fútbol se planteará dar por finalizada la competición regular mediante un mecanismo express planteado a través de un modelo uniforme en todo el fútbol no profesional español llevado a cabo de la misma manera en todas las comunidades autónomas.