¡Hace frío! Por Juan Carlos Gumiel

¡Hace frío!

En nuestro Alicante, eterna casa de la primavera, hace frío.

Frío en esta primavera, frío en las calles, frío en sus plazas, sus barrios,

sus playas, sus parques, sus castillos...

Hace frío en Alicante, en España… en el mundo y en este planeta tierra.

Hace frío en las camas, en las ucis, en las manos de los enfermos, en el reloj incesante de enfermeros y sanitarios, en las batas de los médicos, en los uniformes, en los trabajadores esenciales y también, en las caras de nuestros políticos y todos los noticiarios.

Hace frio en la empresa, en la economía, en la incertidumbre, en los despachos, en los despidos, en las libretas de ahorro, en el futuro, en nuestros jóvenes… hace frío.

Frío de familias con frío, frío de seres queridos, frío de banderas a media asta, frío de otoño en las plantas, frío de invierno a destiempo, frío sin remedio, frío sin vacuna para este frío.

Hoy he salido a la terraza a buscar toda la lluvia, hasta la de las horas perdidas y en el manto gris de la razón, he intentado buscar esas gotas de lluvia en colores de esperanza, encontrarme con la armonía y la cara alegre de la vida, y no he podido porque hace frío.

Hoy hace frío de abrazarse, de taparse, de quedarse en casa, de que pase el tiempo, de abrigarse el alma, de que vuelva el sol y de que se vaya de una vez, este jodido frío.

#YoMeQuedoEnCasa Juan Carlos Gumiel.