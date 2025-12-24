La Guardia Civil lanza un aviso urgente tras lo ocurrido en El Campello: un haz de luz, segundos de pánico y una posible tragedia

El Campello ha sido escenario en los últimos días de un episodio que ha encendido todas las alarmas en materia de seguridad aérea. El piloto de un avión que sobrevolaba el municipio alertó de que había sido deslumbrado por un potente haz de luz, una situación que puso en riesgo el vuelo de la aeronave y obligó a activar de inmediato un dispositivo de emergencia.

El aviso se produjo a las nueve menos veinte del pasado ocho de diciembre y fue comunicado directamente desde el avión a la Torre de Control del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Desde allí se localizó la posición exacta de la aeronave, que se encontraba sobre una zona abierta de El Campello, y se dio aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Guardia Civil y Policía Local de El Campello iniciaron una batida por la zona para tratar de localizar el origen del haz de luz que había provocado el deslumbramiento. Un suceso que, según recuerdan las autoridades, no es una broma ni una simple gamberrada, sino una conducta que puede tener consecuencias muy graves.

Desde la Guardia Civil y el Ayuntamiento se insiste en que la proyección de luces, focos o láseres hacia el cielo puede constituir una infracción muy grave de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con sanciones que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros. Además, si estas luces llegan a deslumbrar o distraer a pilotos de aeronaves o conductores de vehículos, puede tratarse de un delito penal, al poner en peligro la seguridad de las personas.

Por ello, las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana. En caso de presenciar este tipo de comportamientos, se recomienda avisar de inmediato al 112 o utilizar la app Alertcops, que permite enviar la ubicación exacta y material gráfico en tiempo real a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Un solo gesto imprudente, advierten, puede acabar en una tragedia. Y El Campello ya ha vivido un aviso muy serio de lo que puede ocurrir cuando se juega con la seguridad aérea.