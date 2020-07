La Guardia Civil de Alicante desmantela 35 estafas cometidas en una web de comercio de objetos de segunda mano

La Guardia Civil de Alicante ha esclarecido un total de 35 delitos de estafa y otros dos de usurpación de estado civil cometidos desde el año 2018. Ha detenido a los presuntos autores, dos vecinos de Aranda de Duero (Burgos), en colaboración con la Guardia Civil de dicha provincia.

El pasado día 2 de junio de 2020 un vecino de Monóvar (Alicante) interpuso denuncia ante el Equipo ROCA de Ibi por una presunta estafa, al haber pagado 250 euros para comprar un perro a través de una conocida página de internet dedicada a la compra venta de objetos de segunda mano.

Una vez realizado el pago, el supuesto vendedor intentó que le realizara un segundo abono, de otros 250 euros, excusándose en que no había recibido la cantidad convenida. El denunciante verificó con su banco que el dinero sí había sido recibido, por lo que comenzó a sospechar de que podría ser una estafa. Ante la negativa del comprador a realizar el segundo pago, el supuesto vendedor le envió una fotografía con un DNI con la finalidad de infundir confianza en la víctima. Ésta no llegó a caer en la trampa, verificando finalmente que sus sospechas no eran infundadas: nunca llegó a recibir el perrito.

Realizadas una primeras gestiones, se supo que la persona que figuraba como titular del DNI enviado por fotografía constaba en la base de datos policial como autor de otras estafas cometidas en diferentes provincias. Se estudiaron todas esas denuncias previas constatando que, en todas ellas, se había recibido una fotografía con ese mismo documento de identidad. Todas las estafas habían sido llevadas a cabo con el mismo modus operandi.

Gracias a la investigación se pudo determinar que la persona titular de dicho DNI en realidad se trataba de una víctima más de los supuestos vendedores, los cuales estarían usurpando su identidad para continuar cometiendo estafas.

Esta víctima interpuso una denuncia en el mes de marzo de 2020, ante la Policía Nacional de Almería, por haber sufrido una estafa con idénticas características a las estudiadas. Si bien, en esta ocasión, fue el denunciante quien envió a los estafadores una fotografía con su DNI. A este vecino de Almería le enviaron una fotografía de un DNI de otra persona estafada en el año 2019, identidad que los investigadores pudieron confirmar que llegaron a usar durante más de 14 meses.

En cuanto a la forma de pago exigida por los estafadores, se observó que era siempre la misma en todos los delitos: el dinero es ingresado por la víctima directamente en un cajero automático, previamente convenido y solicitado por el supuesto vendedor a través de una plataforma digital. Éste, para poder extraer el efectivo, recibe una clave numérica en su teléfono móvil. Por tanto, obtiene el dinero del cajero sin necesidad de aportar ningún tipo de documento que acredite su identidad. De esta forma, los estafadores se habrían hecho con más de 2.000 euros de forma fraudulenta.

Finalmente, los agentes del Equipo ROCA de Ibi llegaron a la identidad verdadera de los dos supuestos estafadores: dos jóvenes de 20 y 21 años, quienes fueron detenidos el pasado 6 de julio. Se les imputa un total de 8 delitos de estafa y 2 delitos de usurpación de estado civil, cometidos en lo que llevamos de año 2020. Además, se han esclarecido otros 27 delitos leves de estafa cometidos durante los años 2018 y 2019, por los cuales no se les podría imputar judicialmente debido a que habrían prescrito.

Las provincias afectadas por las numerosas estafas llevadas a cabo por estas dos personas son Alicante, Almería, Huelva, Murcia, Palencia, Pontevedra, Toledo y Sevilla. La operación continúa abierta para esclarecer la existencia de más posibles perjudicados.

Los dos detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de los de Novelda (Alicante), quien ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de ellos: el joven de 21 años, a la espera de juicio.