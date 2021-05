La ginebra alicantina Malabusca Gin conquista Londres y Hong Kong

Lo que empezó siendo el idealista proyecto de un grupo de amigos de Elche y Alicante va camino de convertirse en todo un referente mundial, si es que no lo ha conseguido ya. La ginebra Malabusca Gin, ideada totalmente en la provincia y destilada en Alcoy, ha logrado recientemente dos reconocimientos internacionales que la consolidan en el Olimpo de las bebidas de su categoría. Se trata de la medalla de plata en el London Spirits Competition 2021 y la mención a Ginebra Española del año en el Asian International Spirits Competition de Hong Kong 2021.

Dos espaldarazos de gran nivel a su buen hacer, que se suman a los ya cosechados en los últimos años, tales como como la también plata en el San Francisco World Spirits de 2018 o su entrada al selecto y limitado club de la Asociación Española del Lujo después de un exhaustivo control de cualidades.





“Estamos encantados porque se trata de una excepcional noticia no solo para nosotros, sino para todo el sector en un momento muy complicado para todos debido a unos meses en los que no se ha podido llevar a cabo la actividad en el ocio y la restauración del modo que nos hubiera gustado. Es sin duda es toda una alabanza al buen hacer de los productores españoles en general y de la Comunidad Valenciana en particular, del cual estamos encantados de formar parte”, explica César Ramírez, gerente y responsable del área de marketing de Malabusca Gin.

Reconocimiento a la “rareza gastronómica”

La apuesta por la originalidad y la distinción parecen haber tenido un peso determinante en la aceptación por parte de la crítica y el crecimiento en el mercado del destilado alicantino. “Es un orgullo que una rareza gastronómica que hasta hace relativamente poco solo conocían buscadores de pequeñas joyas alcance relevancia internacional. Pone en valor un ejercicio gastronómico muy apreciado por sumilleres y bartenders profesionales, pero sobre todo, ayuda a que cualquier persona tome conciencia de los productos maravillosos que tenemos en la tierra y que están teniendo reconocimiento fuera de nuestras fronteras: está al alcance de cualquier persona poder disfrutar de un gin-tónic con una ginebra premiada en los concursos de mayor prestigio que existen a nivel mundial. Y es de aquí. Eso es estupendo”, expresa César.

Malabusca empezó como producto local en la provincia de Alicante para irse expandiendo en la Comunidad Valenciana y de ahí a provincias próximas como Murcia y Albacete. Ahora, es posible encontrarla en restaurantes o tiendas gourmet de toda España casi con toda seguridad. El segoviano José María sugiere esta ginebra antes de comer su archifamoso cochinillo, del mismo modo que están presentes en otros establecimientos Michelin. “Ya no solo confía en nosotros la vanguardia de la cocina: si el restaurante es de calidad es probable que ya puedas tomar Malabusca. Si es un particular podrá encontrarnos en vinotecas o tiendas gourmet, online y offline. Tener Malabusca es muy fácil, tanto en España como en otros países donde estamos presentes en la actualidad. El último país en incorporarse ha sido Suiza”, asegura César.

De hecho ha sido el comercio on-line el que ha sostenido durante la pandemia gran parte de las ventas. ·Desde el punto de vista del consumidor final ha sido claro como internet ha afectado la manera en que nos relacionamos con los demás. No es solo una anécdota que ya sea cotidiano usar nuevas formas de compartir ratos con otros por videoconferencia. ‘Hacerse un zoom’ ya es un nuevo normal. Es un ejemplo del cambio de paradigma en muchos aspectos y se ha acelerado un proceso de digitalización de las relaciones personales y los negocios. No solo quedábamos con amigos para charlar. Por ejemplo nosotros hemos seguido trabajando y haciendo catas de manera virtual”, analiza.

El patrocinio de eventos en toda España –si las restricciones lo permiten estarán presentes en Málaga, Marbella y Sotogrande con motivo de la celebración del Supercars South Soul Experience– y el lanzamiento muy próximo de un nuevo producto son algunos de los horizontes a corto plazo de la empresa alicantina. “Eso y seguir trabajando para todos los que confían cada día en nosotros es nuestro motor. La hostelería y toda la industria a su alrededor se ha visto muy afectada: distribuidores, destilerías, productores, etc. Tenemos todos unas ganas tremendas de trabajar y confiamos en que 2021 nos permitirá a todos disfrutar de nuevo”, concluye el responsable de marketing de la marca.