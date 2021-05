La Generalitat pide a los municipios costeros "máxima vigilancia" este fin de semana

La Generalitat Valenciana ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de una treintena de municipios del litoral y de las tres capitales de provincia que acentúen el control y la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias durante este próximo fin de semana, el primero tras el levantamiento del cierre perimetral.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, hizo ayer esta petición en la reunión mantenida en el Palau con alcaldes y alcaldesas de municipios turísticos para coordinar la vigilancia del seguimiento de las medidas contra la Covid-19, ya sin el estado de alarma en vigor. Al cónclave asistieron la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, y representantes de los tres ayuntamientos de las capitales de provincia. Entre ellos estaban el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el primer teniente de alcalde de Castelló de la Plana, David Donate, y el concejal de Protección Ciudadana de Valencia, Aarón Cano; así como el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, y una treintena de alcaldes y alcaldesas de municipios costeros valencianos.

Coordinación policial

Bravo trasladó a los alcaldes y alcaldesas la importancia de convocar las juntas locales de seguridad para la coordinación y organización de todos los efectivos policiales. "Los ayuntamientos son los que mejor conocer los lugares estratégicos y de mayor afluencia de visitantes, en especial, de gente joven", afirmó la consellera. En este sentido, el alcalde de Alicante lamentó ayer la "falta de coordinación" durante el pasado fin de semana.

Bravo insistió ayer en que, desde los ayuntamientos, es necesario que se haga llegar a la ciudadanía que las restricciones "hay que respetarlas". Según la consellera, "hemos dado una lección de ciudadanía a España y a Europa. Somos el territorio que menor incidencia tiene desde hace nueve semanas, y no es una casualidad, es fruto del trabajo bien hecho, pero también fruto del gran sacrificio por parte de empresarios del ocio y de la hostelería, y también de la ciudadanía". En la Comunitat Valenciana "no queremos imágenes lamentables, como las que vimos el fin de semana pasado, porque esas imágenes no conducen a la libertad, sino a la UCI, a incrementar la situación hospitalaria y, en ocasiones, conducen a la muerte. Queremos apostar por la responsabilidad, el civismo y la solidaridad", concluyó Bravo.