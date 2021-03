La Generalitat estudia ampliar el aforo de las terrazas y los hosteleros insisten en los espacios interiores

Mientras la incidencia del virus continúa bajando a nivel general en toda la Comunidad Valenciana y a nivel particular en la provincia de Alicante, la Generalitat estudia dar un paso más en la desescalada. El Consell se plantea permitir el cien por cien del aforo en las terrazas y abrir los gimnasios a partir del 15 de marzo. No obstante, no parece que vaya a prosperar la petición del sector hostelero de abrir de nuevo los espacios interiores.

