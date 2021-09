La Generalitat anuncia el final del toque de queda y el ocio nocturno abrirá hasta las 03.00

La Generalitat Valenciana levanta desde esta noche el toque de queda en los municipios en los que aún estaba vigente, reabre el ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada pero sin baile y con un aforo del 50% y elimina el límite de reunión de diez personas en los encuentros sociales. Estas son las principales novedades de las seis medidas acordadas este lunes en la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación frente a la covid-19 para conseguir una reapertura "segura y gradual" de la Comunitat Valenciana diseñada "desde la máxima prudencia". Se trata así de la primera fase hacia una "normalidad mejorada". Las medidas se revisarán el 27 de septiembre y si continúa esta evolución favorable se entrará en la segunda fase con una ampliación de horarios y aforos en todos los sectores, que se mantendrá dos semanas más.

La desescalada culminará el próximo 9 d'Octubre cuando el 90% de la población estará inmunizada. Así lo ha explicado el 'president, Ximo Puig, en la rueda de prensa tras la Interdepartamental junto con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la que ha destacado que la responsabilidad de la sociedad valenciana ha conseguido una "mejora decisiva" de la situación sanitaria en mes y medio. De este modo, la Comunitat ha pasado de estar en alerta cuatro a dos, con todos los indicadores en mejora, con la mitad de hospitalizados por covid que hace un mes y una incidencia tres veces inferior, y que, además, es la tercera más baja de España. Además, en dos meses se ha pasado de dos millones de personas con la pauta completa a 3,6 millones. Ante esta mejoría, el Consell reabre el ocio nocturno, "un sector que ha sufrido mucho y más este verano", hasta las 3.00 horas, con un 50% de aforo y la posibilidad de permanecer en barra solo para retirar consumiciones. La última consumición se servirá a las 2.30 horas. Por su parte, los locales de hostelería aumentan el aforo de seis a ocho personas en mesas en interiores y se mantendrá en diez en el exterior; pero se mantiene su horario de cierre, a las 00.30 horas.

En cuanto a acontecimientos y eventos, en el interior habrá un máximo de 1.500 personas y en el caso de que se pueda dividir el espacio por sectores se permitirá un máximo de dos sectores de hasta 1.000 personas cada uno, mientras que en el exterior el máximo será de 3.000, limite que se incrementa en el caso de poder establecer divisiones del espacio, dado que se permite establecer hasta cinco sectores con 1.000 personas cada uno. Por su parte, en acontecimientos deportivos como la Liga de Fútbol o la ACB, entre otros, se amplía también la presencia de público: en estadios, el aforo se extiende hasta el 60% con un máximo de 20.000 personas, y en pabellones cubiertos al 40% y con 4.000 espectadores de tope.

Puig ha recalcado que se realizará una "reapertura progresiva, segura y gradual" para seguir reduciendo la transmisión del virus y avanzar en la inmunidad de grupo. No obstante, ha insistido en mantener la prudencia porque este mes de septiembre se produce la vuelta al trabajo, el inicio del curso escolar y universitario, y un mayor uso del transporte público y hay que ver si suponen "una afección negativa" en la propagación de los contagios. Por ello, ha explicado que "la planificación" se ha diseñado a tres semanas para garantizar "la máxima seguridad a todos los actores", pero si se observara "algún nuevo punto de inflexión" se convocaría una nueva reunión de la Comisión Interdepartamental para determinar nuevas medidas restrictivas. "Debemos estar siempre atentos y mantener la prudencia colectiva porque el virus continúa entre nosotros", ha advertido Puig, que ha recordado la obligatoriedad de llevar mascarilla en el interior y la recomendación de no quitársela en el exterior cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.