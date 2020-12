Gastrogumi: La Sastrería, Alicante

Sé perfectamente que el entrante que voy a mencionar no a todo el mundo le gusta, de hecho, son muy pocas las casas que actualmente lo practican, pero como saben que yo aquí voy a “mandil quitao” he decir que me comí unos sesitos rebozados, que me llevaron a esos tiempos pretéritos, donde en las cocinas con encanto, más que técnicas y químicas, se cocinaba simplemente AMOR.