Gastrogumi: Restaurante Diurno, Alicante

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Hoy, restaurante Diurno"

EL LUGAR especial que hoy nos ocupa está apartado del centro de la ciudad de Alicante. De hecho, si uno no está muy ducho en los menesteres de la orientación geográfica puede llegar a pensar que está más “reescondido” que la puñeta y, aun así, si todavía no lo conoces te lo recomiendo. Puedes disfrutar gratamente de su gastronomía a un precio francamente formidable e incluso sorprenderte con algunas de sus elaboraciones puntuales dignas de un establecimiento de mucho mayor nivel.

En realidad, Restaurante Diurno está dentro del magnífico complejo deportivo Sport Club (Recuerda: el deporte fortalece el espíritu), a tan sólo cinco minutos de Alicante, junto a la carretera de circunvalación A-70 en la Partida de Orgegia. Para que luego no os quejéis más abajo os incluyo el enlace-plano para la expedición culinaria. Restaurante Diurno es amplio en su salón central. Como podéis comprobar en el documento gráfico, permite una distancia anti covid considerable entre mesa y mesa, cuenta con una magnifica terraza que en los días de buena temperatura (en Alicante, casi todo el año) en Terraza Diurno Foods&Drinks, puedes “solazarte” plenamente como este que les escribe disfrutó este pasado verano, en una de las cenas más agradables y seguras (sanitariamente hablando) que he podido gozar plenamente desde la llegada del puñetero virus a nuestra vida social. Los atardeceres de la terreta son siempre un espectáculo de luz y de color.