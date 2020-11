Gastrogumi: Puerto Madero grill & drinks

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Bienvenidos…"

EL LUGAR Tengo que decirlo, es uno de mis preferidos en Alicante. En la albufereta alicantina, paralela al Camino de la Colonia Romana en la Calle Olimpo 1, se encuentra la antigua casa Serrella, desde 2018 convertida por la familia Moglia en Puerto Madero grill & drinks, un lugar muy especial. Tuve la fortuna de descubrirlo en el año de su andadura y desde entonces ha ido creciendo progresivamente y con sentido común en todos sus parámetros; tanto gastronómicos como ambientales.

Han logrado con tremenda honestidad e indudable esfuerzo crear un espacio con sello personal, donde poder disfrutar de una variada gastronomía hispano-argentina o buenos combinados, en una acogedora y preciosa terraza rodeada de vegetación, donde si el clima lo permite (en nuestra terreta casi siempre) uno no se levantaría jamás, dispone para días menos placenteros de una zona de comedor en el interior de la casa, coqueta y funcional, dividida en varias salas capitaneadas por dos estupendas chimeneas que le dan una calidez y un encanto especial.

LA EXPERIENCIA... En mi particular experiencia, siempre ha sido placentera. Desde el principio no he ocultado que es uno de los sitios donde me gusta perderme y abstraerme de los problemas cotidianos, del bullicio de la ciudad y de esos ambientes a veces excesivamente ruidosos y mecánicos. En Puerto Madero grill & drinks encuentro todos esos elementos que me hacen disfrutar mucho, un entorno agradable y cuidado, buena selección musical (sin estridencias), una buena materia prima y un precio más que razonable. El personal es atento y eficaz, nunca intentan agobiarte, pero sí agradarte y esto es siempre importante. Héctor “el boss” es un tipo que me cae bien y su hija Teo es un auténtico encanto, que junto al resto de personal crean ese ambiente familiar que muchos aplaudimos y agradecemos.

LA CARTA de Puerto Madero grill & drinks ha crecido para bien, a las especialidades habituales que ofrecen en su magnífico grill, carnes argentinas y españolas, se han unido unos arroces de magnifica factura, el que probé de rape y gambas estaba genial, han logrado redondear así una formidable propuesta culinaria mediterránea y viajera en un rincón como dije idílico. Mi adicción a las mollejas a la brasa de Puerto Madero es casi enfermiza (un no parar), no dejéis de probar sus empanadas gourmet o las magníficas ensaladas variadas. Su apartado Green Line más cardio saludable hay que tenerlo en cuenta (también hay que cuidarse), una parrillada de verduras o una crepe de espinaca es una buena elección para los que piensan en verde. C/ Olimpo, 1 (Albufereta). Alicante www.puertomaderoalicante.com / 865 80 65 72

EL VINO que siempre tomo aquí acompaña perfectamente. No hace falta desembolsar siempre una cantidad desorbitada en los vinos y LUNA BEBERIDE cumple a la perfección con estas condiciones, esta rico y es muy disfrutable. La Mencía joven de Luna Beberide sorprende hasta los más afamados expertos en la calificación de vinos. Este vino encierra en su ADN toda la poesía y majestuosidad del Bierzo. Lo recomiendo. 16€ puesto en mesa. www.vinosdelbierzo.es

EL COMENTARIO de la semana. Qué complicada se está poniendo esta partida con el dichoso virus, rara es la semana que no me llegan nuevos cierres de establecimientos alicantinos y restaurantes emblemáticos de España, Zalacaín por ejemplo en Madrid, no ha podido resistir los envites de la crisis, todo un clásico de la gastronomía, tres estrellas Michelín que tanto nos ha hecho disfrutar en el tiempo, cierra definitivamente su templo, qué pena, joder. Según me van llegando, semana tras semana, comunicados de las diferentes asociaciones alicantinas de restauración y ocio, se me va encogiendo más el alma. La situación es insostenible y si no llegan las ayudas o estos politicuchos se ponen en serio a intentar dar con las estrategias necesarias, muchas empresas están abocadas a bajar las persianas irremediablemente. La injusta demonización a los establecimientos de ocio y restauración, sin salida y solución de continuidad, se va a llevar por delante el pan de muchas familias con daños colaterales muy importantes para nuestra ya mermada economía. Igual que ustedes, yo he escuchado de la propia boca del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y en más de una ocasión: “No dejaremos a nadie atrás”. No sea usted tan mentiroso y baje a la calle de una vez, póngase a pie de trabajador o pequeño empresario y vea con sus propios ojos como tiene el panorama en estos sectores, no es que estén ya en la cola, o con el semáforo en rojo, están en la mismísima mierda. ¡Vergüenza tendría que darles! Les dejo este vídeo ilustrativo que me mandan los empresarios del sector del ocio de Alicante (ALROA) y saquen sus conclusiones:

