Gastrogumi: Propuestas de Navidad en Alicante

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Hoy, Gumi-propuestas para Navidad"

¡A MESA PUESTA!

Para los que quieran disfrutar en estos días especiales de Navidad de la cocina alicantina, con un menú confeccionado y a un precio muy razonable os propongo dos restaurantes alicantinos que siempre que los hemos visitado nos hacen sentir como en casa. Las medidas de prevención anti covid están aseguradas y los platos elaborados con cariño también. RESTAURANTE CASA RIQUELME C/ Vázquez de Mella, 17. Alicante. www.casariquelme.es – 676748641

LA MARMITA ALICANTINA C/ Díaz Moreu 49. Alicante www.lamarmitaalicantina.com96 520 79 79

¡RICA GASTRONOMÍA A DOMICILIO!

Este es sin duda un año atípico, casi todas nuestras habituales costumbres se han visto alteradas o puntualmente suspendidas por la situación actual, la prevención y la precaución es un elemento fundamental e importantísimo siempre. La gran mayoría de restaurantes alicantinos ofrecen muchísimas garantías en este sentido, para disfrutar in situ de sus elaboraciones culinarias, pero si vosotros sois amantes de la buena cocina y preferís estos días quedaros en casa por seguridad familiar es también una opción muy recomendable y saludable. ARA la Asociación de Restaurantes de Alicante, ha creado recientemente una plataforma netamente alicantina de comida a domicilio y para llevar, que se llama ARAvoy. Se puede acceder a ella a través de la web o descargándote directamente su app en tu móvil. Cuentan ya con una decena de reconocidos establecimientos alicantinos, dispuestos a ofrecerte sus mejores tapas y cocinados en esta Navidad. Utilizarla es muy fácil e intuitiva, y sus posibilidades y variedad de platos pueden venirnos muy bien estos días para darnos un auténtico homenaje gastronómico sin salir de casita y al calor del hogar. ¡Prueba la experiencia delivery de ARAvoy y ya me comentarás el resultado… te chuparás hasta los “deos”!! Para tu información actualmente sirven pedidos en Alicante, San Juan, Mutxamel, El Campello y San Vicente. www.aravoy.es

¡AL RICO MARISQUITO!

Por norma general cualquier puesto de pescado y marisco de nuestros Mercados Municipales de Alicante; Central, Babel, Benalúa y Carolinas tienen un género fresco, estupendo y de confianza. Soy de los que piensan que nuestro litoral mediterráneo nos obsequia con los mariscos más afinados, delicados y elegantes del mundo mundial (Quisquilla de Santa Pola y Gamba roja de Denia, patrimonio de la Humanidad.. ¡Ya!). Por su simpatía y cariño siempre, por tener uno de los mejores puestos de pescado y maricos del Mercado Central de Alicante, quiero sugerirles que se pasen por el puesto de Mª Jesús Bas, sobre todo si han decidido poner esta Navidad algunos frutos del mar en su mesa. Producto y variedad de primera calidad. He probado quisquilla, cigala y gamba roja del puesto Nº 240 de mi estimada Mª Jesús, de llorar de satisfacción y alborozo, vamos, de sacarla a hombros por Luceros. Como se acercan fechas de un consumo elevado o más de lo habitual, una llamadita para reservar o comprar con tiempo, nunca viene mal. Ya sabéis que los alicantinos somos muy de dejar las cosas para el último momento y luego pasa lo que pasa. María Jesús Bas / Mercado Central de Alicante / Puesto 240 / Teléfono 965 143912 – 685 878 714.

¡TURRONES ALICANTINOS DE VERDAD!

Turrones Espí de Alicante, lleva desde 1820 elaborando los más ricos y afamados turrones artesanos, la tienda ubicada en pleno centro de Alicante en la calle Tomas López Torregrosa17, es un verdadero festival de producto navideño, maravillosas delicatesen, vinos de Alacant y auténticas joyas embotelladas. Andrés Espí, su responsable, ha logrado crear un espacio lleno de exquisiteces que llegan a consumirse, hoy por hoy, en buena parte del mundo. La actividad en la tienda de Turrones Espí en estos días es frenética, elaborando lotes que se envían a domicilio, recogiendo pedidos on-line, (este año más demandados por la situación) dando atención al público en persona con degustaciones de producto incluidas (cuando se puede) y empaquetando el producto de auténtica calidad con un gusto exquisito, Eva es medalla de oro capitaneando este territorio. Si nos los conoces pásate por su tienda o visita su página web y veras que cosas más espectaculares tienen; para consumo propio, para regalos de empresa o para quedar como un auténtico rey en estos días de presentes, amor familiar y reconocimientos. Turrones Espí, es garantía de éxito. Turrones Espí Alicante Calle Tomás López Torregrosa, 17, Alicante / www.turronesespi.com- 965 21 44 41

¡Y LOS VINITOS DE NAVIDAD!

Si España tiene a los “Javis” en el terreno del cine y la televisión, nosotros en Alicante tenemos a los “Joses”, en el mundo del vino y la cata. Dos jóvenes que son auténticos apasionados del líquido de Baco y que un buen día decidieron apostar por abrir en Alicante un espacio para la degustación de vinos y tapas con encanto especial, Urban Wine Shop & Bar en la calle San Vicente, se ha convertido en un lugar de referencia para quien busca disfrutar de vinos de toda la vida y de vinos especiales, disfrutones y frikis, poco vistos en las cartas habituales de nuestros restaurantes. Los conocí recién inaugurados, con sus miedos lógicos de los comienzos, sus expectativas comedidas y sus ganas siempre de agradar y sorprender al aficionado al vino y ¡Vive dios! que lo han conseguido. Jóvenes que le ponen ganas, tesón y pasión en todo lo que hacen. Merecen, sin duda, estar en este complicado negocio de las sensaciones placenteras y las satisfacciones enogustativas. Tanto si quieres disfrutar de unos vinitos y unas tapitas ricas, como poder comprar una buena selección de vinos con adn particular y chispa, pásate por Urban Wine Shop & Bar y déjate aconsejar por nuestros Joses. Encontrarás honestidad y amabilidad a raudales. También disponen de venta on-line, que lo sepas. Urban Wine Shop & Bar C/ S an Vicente 44, Alicante / www.urbanwine.es966145745

LA FRASE: “Cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren” Deborah Norville