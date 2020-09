Gastrogumi: Nuestra Taberna (El Campello)

“Aquí os dejo como cada viernes; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Bienvenidos…”

EL LUGAR: NUESTRA TABERNA en El Campello. Ganarse el respeto de los demás siendo uno mismo. Uno de esos pocos espacios (nosotros estuvimos sentados debajo de una espectacular morera, -el patio is beautiful- ) donde me ha gustado mucho que me “den la brasa”. Pescado siempre fresco y la carne madurada se postran firmes y en su punto en la mesa de este lugar atípico, pleno de diseño, sencillez y revestido de arte desde su génesis.

LA EXPERIENCIA que hemos vivido ha sido gratificante. Un trato atento, amable y con esa humildad que marcan los territorios con ambientes especiales. Apostar por una “Arqueología gastronómica local” y alambicarla con música en vivo y en directo es una propuesta más que interesante en su destilación. Comer o cenar y encontrarte con una banda de buen jazz o música étnica, o una estrella emergente del flamenco, no es nada habitual por estos lares, tengo que aplaudir esta iniciativa gastromediterránea y musical.

LA CARTA Estimado lector: No puedo “rapearte” en alabanzas todos los platos, porque no los he probado, así pues, te sugiero cuatro viandas, dos de paladar contrastado y dos de oído; La ensaladilla “rusky” para empezar el picoteo está muy rica y agradable, y eso ya dice mucho de una cocina, el entrecot a la brasa de carne madurada al punto/gusto, también tiene su puntito cachondo. Y los dos de oídas: el pescado fresco que haya entrado del mar a la cocina (que te suelen sugerir) y ese arroz marinero, que me dicen que lo clavan. Carrer de Sant Ramon, 85 El Campello, Alicante. www.restaurantenuestrataberna.esTlf: 865 51 11 23.

EL VINO a decirnos (Eduardo) que tras la cena probáramos el Gin de la casa. ¡Y así lo hicimos y así lo disfrutamos! CAELI es una ginebra puramente mediterránea, elaborada y diseñada por Celia y Carlos, los responsables de Nuestra Taberna. Una auténtica Premium de tripe destilación con las hierbas de la montaña Alicantina, en “tó lo alto” de aromas y sensaciones que se disfruta a tope. ¡Y parida en Alicante oiga! Productos de máxima calidad y de cercanía que tenemos que empezar a potenciar para ponerlos en valor como corresponde y dejarnos de tantas tonterías con las marquitas de moda para el vacile grupal. CAELI es nuestra y ¡está buena de cojones! (perdón por el machismo, pero no se me ocurría otra frase igual de contundente en español castizo, tranquilos todavía lo recoge la RAE) www.caeligin.com

Y SE FUE fraguando la unión del sector hostelero. Los tiempos corren difíciles y hoy, más que nunca, se precisan de medidas inmediatas para la subsistencia de este sector. Las diferentes administraciones y las agrupaciones que aglutinan este sector productivo de nuestra economía, tienen que poner toda la carne en el asador ( y nunca mejor dicho). Hay que llegar a concretar medidas y estrategias serias, que prolonguen la vida de miles de establecimientos, familias y puestos de trabajo. Políticos… menos fotitos y más sentarse a buscar “vacunas intermedias” mientras llega la buena que acabe con esta pesadilla. ¡¡No hay tiempo que perder, ánimo!!

"La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación, cultura"Ferran Adrià

Con prevención y precaución, salgan y disfruten de la gastronomía…

Hasta la semana que viene...

Gumi