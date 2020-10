Gastrogumi: La Marmita Alicantina

“Aquí os dejo como cada viernes; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto como lo hice yo. Bienvenidos…"

EL LUGAR: La Marmita Alicantina: La nueva cara de un viejo amigo. A la Marmita de papin (Denis Papin) definitivamente, en vez de írsele, se le vino “la olla”. Cuantas esencias, guisos, vapores y aromas nos han ofrecido este magnífico invento de confinar (con perdón) el vapor a alta presión y que tantas alegrías gastronómicas nos dió y nos sigue dando en el tiempo. Solo recordar el perfume y el sabor de un buen puchero me despierta las ganas de alimentarme por entero en este preciso momento.

La marmita que hoy me ocupa es de barro y de barrio, el entrañable e histórico entorno de San Antón de Alicante. Es bella, sólida y delicada, plena de sabores identitarios, como su gerente Fernando Sepulcre, otro al que se le vino “la olla”. Alicantino por los cuatro costados y que apostó por la restauración y por la recuperación de este establecimiento emblematico de la ciudad, dándole ese toque de corazón, esa empatía y esa pasión alicantina que le es indiscutiblemente innegable.

LA EXPERIENCIA de volver a los sitios que te vieron crecer, no tiene precio… Ese buqué de las estampas de antaño siguen flotando en el ambiente y ahora, todo hay que decirlo, mucho más limpio y renovado. Este tiene la luz de Fernando, un tipo grande como algunos de sus platos, el embutido de Confrides es de obligado cumplimiento, así como la interesantísima y novedosa marinera de anguila. Sus guisos y platos del día caseros son como los de antaño. La tertulia posterior fue interesantísima, a la clarividencia y sinceridad acostumbrada de su “alma mater”, Sepulcre, se unió la batuta de un talento internacional, que nos descubrió importantes caminos para la salud y alguna receta de vida para sobrellevar con la música de su generosidad, esta mala partitura que vivimos todos llena de notas de tragedia en forma de virus e injusticias mundanas.

LA CARTA de La Marmita Alicantina se renueva gastronómica y solidariamente hablando. El hermano mayor de la Vermutería La Marmita de la Playa de San Juan que tan buenos ratos nos da en su terraza de jueves a domingo, reabre sus puertas este otoño para ofrecernos platos nuevos, un menú solidario donando una parte de su importe a los niños y niñas de familias vulnerables de los barrios de Alicante con la “Asociación cometas y sonrisas” y, además también, con el añadido de exposiciones temporales de artistas de “la terreta” con la colaboración de la Asociación de Artistas Alicantinos. Ya ven que gran plato combinado más apetitoso para saborear y disfrutar en este lugar: gastronomía, solidaridad y arte. ¿¿Se puede pedir más?? C/ Diaz Moreu 49. Alicante www.lamarmitaalicantina.com965207979

EL VINO que vino de la montaña. El Salze es un monastrell alicantino elaborado por Vins del Comtat, 630 metros de altura concentrados en aromas y sabor a la vera de la Sierra de Mariola. Un vino muy disfrutón y elaborado con elegancia, como nos tiene acostumbrados esta bodega alicantina. Ampollas terapéuticas de este elixir mediterráneo para combatir rutinas y apatías transitorias. 12,45€ precio bodega. www.vinsdelcomtat.com

Y SE FUE el tiempo en un pis pas. Conversando, reflexionando, sobre esta extraña y compleja situación, forjándonos en el complicado arte de la prevención y subsistencia. Poniéndole tesón, ilusión y mucho esfuerzo por seguir adelante en esta carrera de fondo donde participan cada día muchos currantes alicantinos, otros que están deseando serlo (ojalá encontréis trabajo pronto), muchas familias, pequeños y grandes empresarios, sanitarios dejándose la piel y como no, toda esa caterva de “soplagaitas” que nos hablan de soluciones que no llegan, y de estrategias de futuro que finalmente nos cuestan más que lo prometido. No voy a demonizar a todo un colectivo, sería injusto por mi parte, algunos de nuestros políticos, me consta, que se lo curran bien y que hacen todo lo que está en su mano. Pero créanme, con la que está cayendo no dejo de preguntarme ¿y de los otros…? ¿Cuántos nos sobran? ¿Cuántos mangurrianes, insensatos, ineptos, palmeros, asesores, pelotas y demás soplapollas… podíamos ahorrarnos?

“Cuando mi madre nos daba el pan repartía amor” Joël Robuchon

En Alicante hay una oferta buena y muy variada, si su bolsillo puede permitirse un pequeño homenaje, con prudencia y precaución, salgan y disfruten con los suyos, la familia de la gastronomía, el ocio y la cultura … siempre se lo agradecerá. Hasta la semana que viene... Gumi