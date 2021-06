Gastrogumi: La Encantada, cocktails & food, Alicante

Aquí os dejo, como cada fin de semana, los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón... No digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Hoy, La Encantada, cocktails & food, en Alicante.





EL LUGAR que hoy os proponemos es un claro viaje hacia la modernidad desde la tradición, al encanto desde el diseño, a la amabilidad desde la juventud, a los sabores del mundo desde la terreta, a los espacios con encanto desde el fundamento. La Encantada, cocktails & food se ubica en pleno corazón de Alicante, en la peatonal calle San Idelfonso 14, entre la Plaza de los peces y la popular calle Castaños. Una zona que se está convirtiendo en ese verso suelto donde podemos encontrar una oferta gastronómica muy aceptable en variedad y calidad y unos establecimientos bien diseñados y cuidados. Las flores de punto de cruz de la fachada de La Encantada y su cuidadísimo y acogedor interior ya nos presagian una experiencia única y diferente.









MI EXPERIENCIA en La Encantada, cocktails & food se sustenta en tres afirmaciones siempre necesarias. Se pueden hacer las cosas bien sin descuidar ningún apartado: un ambiente con estilo personal, un trato al cliente con afabilidad y cercanía, y una cocina food variada con mucho sentido y efectiva. Pocas pegas puedo reseñar de mi experiencia, si me permiten el juego de palabras, de la encantada salí encantado. Sergio González Ros (vástago de la entrañable festera y restauradora Loli Ros, así que de casta le viene al galgo) comanda este rincón alicantino con empaque, saber hacer y saber estar, un empresario muy joven que destila experiencia, veteranía y ganas de aportar un toque especial a la oferta gastronómica de la terreta.





LA CARTA de La Encantada, como apunté al comienzo, es un recorrido por los sabores del mundo; mediterráneos, asiáticos, orientales, todo está pensado para el disfrute, todo está concebido desde la complicada sencillez de presentar un plato agradable sin excesos de barroquismo ni experimentos raros de laboratorio. Una carta no muy extensa, con los platos justos y precisos para disfrutar de un picoteo, una comida informal molona o una cena con encanto. De lo que mi menda probó, destaco todo un clásico: su sándwich bikini con sello personal La Encantada, marineras y tostas tienen buena factura, las gyozas están bien presentadas y elaboradas y las mini burguer de vaca gallega son un bocado siempre agradable para los carnívoros confesos, el chef Rafael Barroto hace bien su trabajo. Ensaladas, pulpo al soplete, sushi, tartar, jamón, quesos… van completando su escaparate de propuestas que, como siempre les digo, pueden probar a su gusto y elección, en el enlace que les dejo de la carta como siempre. A destacar, su personal de sala: Miguel Ángel Marí y Libardo Bedoya están pendientes del comensal, sin agobios, e intentando dar servicio y cumpliendo con todas las necesidades de la mesa. Llegado a este punto, vamos con el arma secreta de La Encantada, ese plus de magia que todo negocio quisiera. Rematar la comida o la cena con algo muy especial: ¡Que comience el espectáculo! Mauro Quiñonez, el coctelero o bartender de La Encantada está predestinado a ser uno de los platos fuertes de este rincón con encanto de Alicante. Tiene conocimiento del oficio, psicología para combinar, magnetismo empático y un estilazo a la hora de elaborar sus preparados que termina convirtiendo su trabajo en una hipnótica danza ritual de la elegancia y la felicidad. Te invito a que pruebes uno de sus combinados… y ya me dices. Restaurante La Encantada cocktails & food Calle San Ildefonso 14 – Alicante 600 22 77 52 Podéis ver la carta en el siguiente enlace: www.laencantada-alicante.es.





LA ENTREVISTA. Les dejo aquí la entrevista que he mantenido con el capitán general de la encantada Sergio González para que tengan también el relato directo de su creador.

¿Cómo nace La Encantada? La Encantada nace con la misión de hacer viajar a nuestros clientes. Después de casi 3 meses de confinamiento y la gente sin poder viajar, pensamos que sería muy bonito poder transportar, aunque sea por unas horas, a nuestros clientes a esos países que no han podido visitar durante la pandemia. Teníamos la idea clara, el local y muchísimas ganas, nos pusimos a ello.

Un lugar con encanto en pleno centro alicantino, con un diseño muy acogedor y una fachada muy peculiar...Nos gusta cuidar el detalle y que sea una experiencia 360°, quisimos dar un guiño en la ciudad y con las flores de la fachada y los uniformes.

¿Cómo definirías La Encantada?? La Encantada es el lugar para sentirse en casa cuando sales de ella.

Estamos ante un lugar muy polivalente: Vinos, picoteos, comidas, cenas y unos cócteles y combinados espectaculares... Nuestro concepto se basa en que el cliente se sienta a gusto y no se quiera marchar, poder ofrecer una buena sobremesa es uno de nuestros puntos fuertes.

Un equipo joven y con ganas de agradar tanto en cocina como en sala. Por ejemplo, ver trabajar a Mauro en coctelera es ya un espectáculo digno de visita...El equipo es el pilar de cualquier negocio y en La Encantada todavía más. Somos un equipo joven y con muchas ganas de seguir aprendiendo en el sector. Mauro es un auténtico artista detrás de la barra, te puedes quedar horas y horas sin quitar la vista mientras trabaja.





En cuanto a la afluencia de público, parece que poco a poco se va animando a salir y disfrutar de nuestra oferta gastronómica... La verdad que sí, las últimas semanas se ha notado que la gente tiene muchas ganas de salir a disfrutar, hacía mucha falta este empujón para la hostelería.

¿Cree que esta situación tan terrible quedará en un mal recuerdo y volveremos pronto a la normalidad?Totalmente, tenemos que ser positivos, considero que a mediados de 2022 todo esto habrá pasado y habrá una buena recuperación económica.

Para los que todavía no conocen La Encantada ¿Qué nos recomendarías no dejar de probar? Les recomendaría empezar con un buen cóctel aperitivo acompañado de una tosta de boquerón, y nuestro pulpo no puede faltar, todo un espectáculo.

¿Cómo ve el panorama gastronómico alicantino?Alicante es una ciudad con mucho potencial, la hostelería cada vez se está profesionalizando más y ofreciendo nuevas experiencias, eso es lo que busca el cliente.

¿Tiene algún mensaje para la administración local o autonómica?Tengo un mensaje para el ayuntamiento, muchas gracias por apoyar la hostelería y dejar ampliar veladores. Y otro para la Generalitat, siendo la mejor incidencia de Europa, que nos deje trabajar, esa es la mejor ayuda.













EL VINO que esta semana me permito recomendarle es bien conocido por muchos de los amantes de la enología patria y mundial, uno de esos vinos que raramente fallan… De hecho, fue en su día mejor vino del mundo a través de la International Wines Challenge de Londres en su añada 2001 ¡Oiga! Abadía Retuerta selección especial es un tinto que se bebe solo, preferentemente en buena compañía. Oriundo de Castilla León este Sardón del Duero nos ofrece todo un mundo de sensaciones placenteras, su combinación de tempranillo, syrah y cabernet sauvignon, cuidadosamente escogidas de las mejores cepas, hacen de este rojo oscuro de Abadía Retuerta, un vino elegante y fresco, frutal, poético, armonioso, firme, serio y tremendamente adictivo. Un vino para celebrar la vida; escribir, compartir, disfrutar y percibir los verdaderos regalos de nuestra madre tierra. Casi no se nota que me ha gustado. ¿Verdad? Algún día cumpliré el sueño de visitar sus bodegas, su extraordinario hotel Abadia Retuerta Le Domaine y su apetitoso restaurante. Dicho queda. Abadia Retuerta selección especial 2017. Encontrado desde 22,50€ precio web on-line. Carretera Nacional 122. Sardón del Duero. Valladolid 983 68 03 14 www.abadia-retuerta.com/





LA FRASE: “La vida ofrece una magia especial para los que se atreven a soñar”.





Puedes ponerte en contacto con Gastrogumi para lo que podamos ayudarte en el siguiente mail: programas.alicante@cope.es … Si has llegado hasta aquí, quedo agradecido por tú atención. Hasta la semana que viene... ¡Buen fin de semana!