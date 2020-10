Gastrogumi: La Cata Restaurante

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Bienvenidos…"

EL LUGAR: LA CATA RESTAURANTE En el centro de Alicante, muy cerquita de la Plaza de Seneca (antigua Estación de Autobuses) se enclava este bonito establecimiento con un diseño actual sin obviar la esencia de su ambiente, cuyas vistas se sustentan fundamentalmente del mundo de la viticultura y su paisaje. Si eres amante del vino, desde la misma entrada te irás adentrando en una coqueta bodega, verás un modernísimo expositor-dispensador de vinos por copas (invento italiano), y ya intuirás que vas a disfrutar de lo lindo. Pero La cata restaurante es mucho más, es de esos lugares donde puedes disfrutar según te venga el día y te apetezca; desde un buen desayuno tempranero a un tapeo a medio día, pasando por una mini cata de vino personal, un buen menú, un arrocito, unos montaditos o llegando a la cena a una buena carne o pescado. Su abanico de posibilidades para disfrutarlo a lo largo de la jornada es muy amplio, porque ya sabes… ¡A las doce en casa!

LA EXPERIENCIA se hace notable cuando sabes que te encontrarás con un producto siempre fresco de mercado y una variedad notable de vinos en rotación permanente para catar o maridar, como pocos sitios en Alicante. El fichaje de Taimoni, la voz del vino, la conocida y buena amiga sumiller alicantina, precursora de la cata de vino por emociones, se ha puesto al mando del restaurante y su bodega. Ese cariño que le pone a todo, se deja notar mucho en el trato, tanto con el cliente como con el buen equipo de camareros de sala. Volviendo al tema del dispensador de vinos, digamos que es un juego divertido para compartir y para hacer de la experiencia algo más práctica y contemporánea. Lo verdaderamente importante siempre está por dentro y la cocina, la sala de máquinas de La Cata, capitaneada por Sergio Morales, es un aval para el éxito, cargado de honestidad y pulcritud.

LA CARTA de La Cata restaurante, es amplia y variada. Desde el menú diario de mediodía a un precio muy razonable 14,90€, hasta esos berberechos gourmet de tapeo con el ritual que te brindará Taimoni, son pura magia, seguro que te sorprenderán, como el buen jamón ibérico, que siempre da mucha alegría. Ahora que va llegando el invierno, unas buenas albóndigas o unas estupendas manitas de cerdo te pondrán el cuerpo a tono y si optas por sentarte a comer o cenar no dudes en probar el bacalao en salsa de romero o sus arroces (el de secreto y ajetes, es magnífico). Pero ya saben, aquí sólo les apunto alguna sugerencia, desconozco sus gustos concretos, si deciden visitar La Cata restaurante prueben muchas cosas y ya me contaran. C/ Portugal, 29. Alicante www.restaurantelacata.com / 966025639

EL VINO. Como no podía ser de otra manera, viene recomendado por nuestra amiga sumiller, hoy nos hemos decantado por un rosado, para que no se diga que abuso de los tintos. Un Ribeira Sacra, Regina Viarum Rosae, uva Mencía de la subzona de Amandi en Lugo, con bonito color frambuesa (si digo directamente rosa, hoy en día, me descalabran). Es fresco, elegantote y divertido. Todos esos recuerdos de frutillas rojas y matices especiales, te acercaran un poco más a su tierra y a la felicidad. 23€ puesto en mesa. www.reginaviarum.es www.taimoni.com