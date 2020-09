Gastrogumi: Casa Riquelme

“Aquí os dejo como cada viernes; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir.

Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo.”

Bienvenidos…

EL LUGAR : CASA RIQUELME, a las faldas del Castillo de Santa Bárbara nos encontramos con este acogedor restaurante con sabor y tradición familiar.

LA EXPERIENCIA : Si quieres conocer de primera mano la cocina tradicional alicantina, yo no lo dudaría ni un segundo. Y añado, algunos de los arroces que se obran en su cocina son de santa devoción y rezo.

LA CARTA : Queridos Reyes Magos: Si este año me he portado alguna vez bien, llévame a este sitio pronto!!.C/ Vázquez de Mella, 17. Alicante. www.casariquelme.es - 676748641

EL VINO. El Veneno de Pepe Mendoza Casa Agrícola, te hará repetir para buscar "afanosamente" el antídoto contra las molestias del alma. Mediterráneo puro. 25-28€ p.v.p

Y SE FUE... ¡Hasta la próxima semana! Donde les aseguro que seguiremos disfrutando juntos de los pocos placeres que nos quedan; la gastronomía, los lugares con encanto, la buena conversación y otra cosa… que solo tú y yo, sabemos.

Juan Carlos Gumiel