El PP gana las elecciones y Barcala tiende la mano a Ciudadanos

En la capital alicantina no se ha cumplido el pronóstico de las encuestas y el Partido Popular, con poco más de dos mil votos más que el PSOE, ha ganado las elecciones y todo apunta que podrá continuar al frente del Gobierno municipal. En cualquier caso, el gran titular de la noche es que las fuerzas de izquierdas no han logrado sumar mayoría para poder reeditar el tripartito.

Como partido más votado, Luis Barcala ha hablado de Alcaldía en su primera comparecencia pública ya con los resultados prácticamente definitivos. El popular, primer edil de Alicante desde la dimisión de Echávarri, ha logrado su objetivo: ser el candidato más votado en las urnas.

A la misma hora que Barcala hablaba públicamente hacía lo propio el candidato socialista, Sanguino, desde el cuartel general de los socialistas en el hotel Maya de Alicante. No tenía buena cara. La euforia inicial en el momento del cierre de las urnas se convirtió en resignación al final del escrutinio. No obstante, Paco Sanguino tiende la mano a Ciudadanos para formar un gobierno “de centro izquierda”, aunque ambos partidos no podrían sumar mayoría. En la formación naranja, su candidata Mari Carmen Sánchez no cierra la puerta al PSOE ni al PP: "Hablaré con ambos partidos”, ha manifestado.

En Compromis y en Unidas Podemos no ha sido una buena noche. Ambas formaciones caen en las urnas con respecto a 2015 y no parecen entrar en las quinielas de ningún pacto de Gobierno local.

La sorpresa de la noche ha sido Vox, que irrumpe en el Ayuntamiento con dos concejales. “No permitiremos otro tripartito”, ha manifestado su candidato Mario Ortolá. La formación de Abascal podría ser la llave de un Gobierno de derechas.

Estos son los 29 concejales que han resultado elegidos en la ciudad de Alicante en las elecciones municipales de este domingo, 9 de ellos del PP, 9 del PSOE, 5 de Ciudadanos, 2 de Unides Podem-EU, 2 de Compromís y 2 de Vox.

PP

1. Luis Barcala Sierra.

2. Carlos Mazón Guixot

3. Julia Llopis Noheda

4. María del Carmen de España Menárquez

5. Manuel Jiménez Ortiz

6. Antonio Peral Villar

7. Manuel Villar Solá

8. José Ramón González González

9. Lidia López Rodríguez

PSOE

1. Paco Sanguino Oliva.

2. Trinidad Amorós Fillol

3. Miguel Millana Sansaturio

4. Lara López Pérez

5. Raúl Ruiz Corchero

6. Dolores Vílchez López

7. Manuel Marín Bernal

8. Llanos del Mar Cano Ochando

9. Manuel Martínez Martínez

CIUDADANOS

1. Mari Carmen Sánchez Zamora.

2. José Luis Berenguer Serrano

3. Antonio Manresa Balboa

4. Adrián Santos Pérez Navarro

5. María Vicenta Conejero Requena

UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA

1. Xavier López Díez.

2. Vanessa Romero Algaba

COMPROMÍS

1. Natxo Bellido Suay.

2. Sonia Tirado González

VOX

1. Mario Ortolá Martínez.

2. Jose Juan Bonet Durá