De las gambas al plato listo para el horno: así arrasan los productos estrella de la Navidad en los mercados de Alicante

Las jornadas previas a la Nochebuena y Navidad han sido de una actividad frenética en los mercados municipales. Según ha explicado el presidente de los mercados municipales, Francisco Alemany, a la gente de última hora se le han sumado aquellos que recogían encargos, convirtiendo los mercados en el epicentro de las compras. Pese a la situación económica, "la gente hace un gasto extra" en estas fechas para asegurarse "el mejor producto y no fallar" en las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

Tradición en la cesta de la compra

En cuanto a los productos más demandados, Francisco Alemany señala que "los productos estrella son los de siempre". La lista la encabezan todo tipo de embutidos, paté y quesos, y por supuesto, el marisco de playa. Sobre este último, indica que, aunque los precios han subido por la mucha demanda, las flotas han podido faenar y hay "un montón de producto", por lo que todavía es posible comprar "gambas estupendas".

A estos se suman los cortes de carne como solomillos y entrecot, y en fruta y verdura, triunfan las piñas y otras más exóticas como los mangos premium, sin olvidar el producto del kilómetro 0.

Listos para triunfar sin cocinar

Una de las tendencias que más crece en los últimos años es la compra de productos elaborados y platos listos para meter al horno. Alemany ha destacado que muchos puestos se están especializando en ofrecer soluciones para "llegar, meterlo al horno y triunfar y no pasarse todo el día en la cocina". Esta opción permite a muchas familias disfrutar de la celebración sin el estrés de las preparaciones.

El relevo generacional en los mercados

El perfil del comprador es muy variado. Aunque Alemany reconoce que el porcentaje femenino es "un poco mayor", lo que más le ha sorprendido estos días es la " muchísima gente joven" que ha acudido a los mercados. Se trata de un público que no siempre tiene la costumbre de ir durante el año, pero que aprovecha estas fechas para buscar productos de calidad.

Siempre le vamos a decir la mejor receta, el mejor corte o el mejor producto para ese plato que quieren elaborar" Francisco Alemany Presidente de los Mercados Municipales

La clave de esta afluencia, según Alemany, es que esta clientela joven se deja asesorar por los " grandísimos profesionales" de los puestos. "Siempre le vamos a decir la mejor receta, el mejor corte o el mejor producto para ese plato que quieren elaborar", afirma el presidente de los mercados.

Además de las compras, los mercados ofrecen un ambiente festivo. Gracias a la colaboración con el ayuntamiento, se ha organizado animación con papás Noeles en los cuatro mercados principales. Esta iniciativa, según Alemany, convierte la visita en una experiencia diferente, ya que "venir a comprar a los mercados, pues, ahora puede ser un plan más que familiar".