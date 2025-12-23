El fuerte olor y el ruido delataron una nave en Petrer: así funcionaba la plantación de marihuana desmantelada

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al cultivo “indoor” de marihuana en Petrer (Alicante). La operación ha culminado con la detención de tres varones de 36, 40 y 43 años y el desmantelamiento de una plantación con 615 plantas que se encontraba oculta en una nave industrial.

El ruido y el olor destaparon la plantación

La investigación policial se inició gracias a varias informaciones que alertaban de la posible existencia de una plantación de marihuana en una nave del municipio. Las alertas apuntaban a un constante olor característico y al ruido incesante de ventiladores que funcionaban día y noche, además de sospechas sobre un enganche ilegal a la red eléctrica.

Tras analizar la información, los agentes procedieron a identificar a los propietarios y usuarios de la nave. Las vigilancias posteriores confirmaron que en el lugar no se realizaba ninguna actividad comercial declarada, y los investigadores comprobaron que los aires acondicionados funcionaban sin parar, de donde emanaba un fuerte olor a marihuana, reforzando la hipótesis de una defraudación de fluido eléctrico.

Más de 23 kilos de cogollos incautados

Con los indicios suficientes, los agentes solicitaron a la Autoridad Judicial la orden de entrada y registro para la nave. Durante la intervención, la Policía Nacional localizó la plantación con un total de 615 plantas de marihuana y se incautó de 23.315 gramos de cogollos ya listos para su distribución, además de unos 2.200 euros en efectivo y un vehículo.

Técnicos de la compañía eléctrica confirmaron la existencia de un enganche ilegal a la red general. Los tres responsables de la plantación fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Tras finalizar las diligencias policiales, los arrestados han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.