Alicante acoge un foro internacional con ochenta expertos en salud ocular

Ochenta expertos oftalmólogos de todo el mundo abordarán las últimas novedades en salud ocular durante la XIX edic ión del Alicante Refractiva Internacional, que se celebra online desde Alicante los días 28, 29 y 30 de octubre.

Según ha informado el grupo de oftalmología Miranza, expertos procedentes de España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Egipto y Australia, entre otros, participarán en las más de sesenta ponencias del congreso vía Internet.

El foro de innovación, dirigido por el doctor y catedrático de Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jorge Alió del Barrio, tratará los nuevos tratamientos para el ojo seco, los últimos modelos de lentes intraoculares y los avances en cirugía láser. El doctor y director del curso ha explicado que las enfermedades de la córnea y la superficie ocular constituyen "uno de los temas más interesantes en este momento" ya que se han desarrollado "una enorme cantidad de avances orientados a su manejo". También ha destacado que la industria del sector oftalmológico "no deja de aportar nuevos modelos de lentes intraoculares, como las monofocales 'plus' o las de foco extendido, diseñadas para ver no solo de lejos sino también en distancias intermedias, muy utilizadas actualmente con el uso de ordenadores".

Alió ha explicado que el encuentro ofrecerá "una sesión interactiva de casos clínicos reales" que debatirá un panel de expertos. Junto con Alió, los doctores del grupo Miranza José Luis Güell, Francisco Arnalich y Francisco Poyales, así como el optometrista David Piñero, coordinarán el programa científico del congreso.