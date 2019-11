La Fiscalía estudiará un recurso de infracción contra la sentencia del caso Sala

El Ministerio Fiscal analizará en los próximos días la posibilidad de presentar un recurso por infracción de forma contra la sentencia del Tribunal del Jurado que absuelve a Miguel López, único acusado por la muerte de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. Para ello, ha reclamado tener acceso al acta del primer veredicto entregado a la magistrada-presidenta del tribunal, y que fue devuelta por falta de motivación.

Esa primera acta se elevó 48 horas antes de que el domingo 10 de noviembre se leyera la definitiva que exculpaba al yerno del asesinato de su suegra, ocurrido en diciembre de 2016 en el concesionario de coches que en ese momento López regentaba.

La Fiscalía tiene hasta el primer lunes de diciembre para elevar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sin embargo, fuentes consultadas han precisado que sería necesario tener acceso a esa primera acta puesto que, sin ella, el alto tribunal no podrá determinar, como expuso la magistrada, que no estaba adecuadamente motivada y que por tanto se devolvía para que se subsanara. Además, han considerado que "no es suficiente", para sustentar su recurso, con la grabación del acto del viernes 8 en el que la magistrada, ante las partes, hacía acto de devolución del primer veredicto porque no se aborda el fondo.

De esa manera, si el TSJCV asumiera el recurso por infracción de formar se podría decretar la nulidad de la sentencia y se obligaría a la repetición del juicio, han explicado las mismas fuentes, que concretan que es la primera vez de la que se tiene constancia de la existencia de una devolución de veredicto en la Audiencia de Alicante.

La magistrada del Tribunal del Jurado, en una sentencia comunicada este lunes, absolvió a Miguel López de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas, en aplicación del veredicto de no culpabilidad dictado por el Jurado. Así, en la sentencia se apunta a una persona "desconocida" como autora del crimen.