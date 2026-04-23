Las familias valencianas se plantan ante la huelga educativa y amenazan con salir a la calle

La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana (COVAPA) ha manifestado su frontal rechazo a la huelga indefinida en la educación prevista a partir del próximo mes de mayo. Su presidenta, Sonia Terrero, ha asegurado que no entienden cómo "para defender los derechos de uno se perjudique al alumnado", y ha calificado la convocatoria como un "daño brutal" que resulta "inadmisible".

Terrero ha lamentado que el paro se plantee "justamente en la peor fase de un curso educativo", coincidiendo con la última evaluación y en un momento clave para los alumnos de bachillerato que preparan las pruebas de selectividad para acceder a la universidad. Este escenario, afirma, les causaría "el mayor daño que se les puede hacer".

Vemos que es un daño brutal el que se le hace a los alumnos" Sonia Terrero Presidenta de COVAPA

Amenaza de movilizaciones

Ante esta situación, la presidenta de COVAPA ha advertido de que si la huelga indefinida se materializa, "las familias también saldremos a la calle a defender los derechos de nuestros hijos". Según Terrero, esta convocatoria sería "la gota que colme el vaso" tras un curso en el que los estudiantes ya han perdido horas lectivas por diversas circunstancias que no han sido recuperadas.

Las familias también saldremos a la calle a defender los derechos de nuestros hijos" Sonia Terrero Presidenta COVAPA

El derecho a elegir lengua, en el punto de mira

Otro de los motivos centrales del rechazo es que la huelga "va en contra" del derecho de las familias a elegir la lengua vehicular. Sonia Terrero ha denunciado que uno de los puntos de la convocatoria es oponerse a la ley que garantiza esta elección, ya que los convocantes "quieren todo en valenciano". Por ello, ha reafirmado que desde COVAPA seguirán "luchando para que cada familia también pueda libremente elegir la lengua castellana o la lengua valenciana".

Por todo ello, Terrero ha concluido que para la organización es "imposible secundar una huelga que perjudica a los que representamos y que además va en contra de nuestros propios derechos". Finalmente, ha insistido en que defenderán que los alumnos "no sean perjudicados" y que se les proporcionen los recursos necesarios para poder finalizar el curso académico con normalidad".