Falcón: "La plantilla se ha tomado el ERTE con la mayor responsabilidad posible"

Ismael Falcón pasó este lunes por Deportes Cope como voz autorizada del vestuario después de que el club confirmara la semana pasada que había presentado un ERTE que afectaba a todos sus trabajadores, incluidos los futbolistas. "La plantilla se lo ha tomado con la mayor responsabilidad posible", comentó el capitán blanquiazul, quien aclaró: "Estamos a la espera de lo que diga el juez, al igual que otros compañeros de otros equipos que han visto como sus clubes también lo han solicitado. Estamos en contacto con AFE y seguimos sus indicaciones".

Falcón es de los ocho jugadores de la plantilla que termina contrato el próximo 30 de junio, con lo que de alargarse la Liga más allá de esa fecha como ha manifestado en un par de ocasiones el presidente de la Federación, Luis rubiales, podría perderse el final del campeonato. "Hay incertidumbre con esa circunstancia", admitió el portero herculano. Sin embargo, el gaditano lo que quiere es seguir con el equipo hasta el final: "Hay que esperar a ver a qué acuerdo llegan, pero imagino que se prolongarán los contratos hasta que se acabe la Liga. Ahora mismo, hay muchas preguntas sin respuestas", insistió.

El capitán herculano desveló ayer que el club le propuso la renovación por un año más hace algunos meses, "antes de los cambios". "Pero mi respuesta fue que yo no era un problema. Estaba centrado en lo deportivo y lo importante era el equipo y que conmigo no tendrían problema. Y ya no hemos vuelto a hablar, pero sabéis que estoy a gusto en Alicante y que aquí he recuperado mi mejor versión. No sé qué pasará en el futuro ni como va a acabar la temporada, pero lo que sí sé es que estoy feliz en Alicante".

Falcón sigue en su domicilio de Alicante, trabajando desde casa "como buen ciudadano. Dentro de las limitaciones, intento hacer ejercicio para no perder el tono muscular y estar preparado para la vuelta, que ojalá sea pronto", concluyó.