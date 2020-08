Extinguido un incendio que se propagaba en la ladera de la A-70 en la conexión con San Vicente del Raspeig

Unidades del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, con el apoyo de agentes policiales, han actuado sobre las cinco de la marugada para extinguir un incendio que se propagaba en la calle Ubaldo Capdepon, a la altura del comercio "La Mueblería", en la conexión con San Vicente del Raspeig. Concretamente, en la ladera de la autovía A-70. Si bien en un primer momento se pensó que el humo pudiera afectar a la circulación de la autovía, finalmente no ha sido así. La rapidez de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante y del viento reinante han derivado el intenso humo alejándolo de la autovía. Dos patrullas de Policía Local del Servicio Nocturno han participado en tareas de regulación del tráfico mientras los bomberos abordaban el fuego.

Dispositivo de la Policía Local para informar y controlar las medidas anti Covid19

Durante la madrugada, las Unidades Fox y Servicio Nocturno de la Policía Local alicantina han realizado diversas intervenciones tendentes a controlar el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, tanto en la zona de playas como en la ciudad. Dentro de ese marcó, se ha denunciado a un total de 34 personas por incumplir las normas y no utilizar las mascarillas. De entre las intervenciones realizadas, cabe destacar la desarrollada sobre las tres de la madrugada en la calle San Pedro Poveda, en el interior del parque finca Benisaudet, donde un grupo de personas no mantenía de distancia interpersonal y no hacía uso de las mascarillas. Además, se ha procedido a levantar otras ocho actas de sanción por consumo de alcohol en vía pública, en concreto en la calle Mero.