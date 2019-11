El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri recurre la sentencia por los contratos de Comercio

El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri y sus dos exasesores, Eduardo Díez y Pedro de Gea, han presentado recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a la sentencia de la Audiencia que les condenaba por prevaricación administrativa por el fraccionamiento de 25 contratos menores tramitados desde la Concejalía de Comercio.

Dichos contratos se encomendaron entre noviembre y diciembre de 2016, durante la etapa en la que Echávarri compartía su responsabilidad como alcalde con el desempeño de las competencias de Comercio.

Gabriel Echávarri en la época del tripartito (Cope)

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante condenó a Echávarri a ocho años de inhabilitación para el desempeño de cargo público, la misma pena que impuso para su excargo de confianza, el asesor del área de Comercio, Pedro de Gea. El fallo también inhabilitaba al exjefe de gabinete de Echávarri, Eduardo Díez, por un periodo de siete años.

Los recursos presentados por las tres defensas solicitan la absolución de los encausados tras alegar que en el proceso no ha quedado acreditada la comisión del delito por falta de pruebas que pudiesen fundamentar su condena.

El recurso presentado por el letrado defensor de Echávarri incide en que el exprimer edil no tuvo ninguna participación en el encargo de esos 25 contratos, por un importe global superior a los 189.000 euros. pues así lo señalaron tanto los representantes de las empresas que prestaron testimonio en el juicio como los otros dos enjuiciados, Díez y De Gea.

El recurso presentado por el representante legal de Díez señala que no puede considerarse fraccionamiento de contratos el hecho de que se superase en un céntimo el importe límite previsto para los contratos menores en la factura que se le atribuye por la contratación de publicidad relacionada con la promoción del comercio local.

Por su parte, el recurso registrado por el defensor de De Gea también niega la existencia de fraccionamiento en los dos bloques de contratos señalados por la sentencia: los relacionados con la organización de la gala de entrega de premios a los comerciantes locales y los asociados a la mejora de la señalización de los mercados municipales.

Según ese escrito, De Gea no tuvo participación en tres de los contratos del primer bloque y, además, argumenta que los incluidos en el segundo bloque sobre la señalización de los mercados no constituían una unidad funcional, ya que no guardaban una relación de interdependencia entre sí.