Estos son los próximos Reyes Magos de Alicante

El restaurador Moncho Riquelme, el empresario farmacéutico de Laboratorios Quinton Francisco Coll y el presidente de la Cámara de Comercio Carlos Baño representarán a los Reyes Magos este año en la 75 edición de la cabalgata de la ciudad de Alicante.

De esta forma, relevarán en el cargo al atleta paralímpico Iván Cano, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el restaurador César Anca.

Igualmente, la pedagoga Marisa Artiaga, la periodista Ana Poquet y la directora de COPE Alicante María Teresa Alfonso, serán las próximas Carteras Reales.

Las designaciones se han hecho públicas durante un almuerzo solidario en el que cada uno de los asistentes ha entregado un juguete que se hará llegar a los niños más desfavorecidos. Se trata de una iniciativa que avala el restaurador Vicente Mas desde hace varios años y que se ha desarrollado en el restaurante El Sorell.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido el encargado de realizar el anuncio en el acto, en el que ha estado acompañado por la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, e integrantes de la Corporación Municipal.

Las carteras reales han relevado a Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), María del Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante y Marisa Jiménez, presidenta de Séneca Comerciantes Asociados.

El acto ha contado con la actuación de la artista alicantina Inés Domínguez que ha interpretado, a piano y en castellano, una versión de la canción 'When Christmas come to town' de la película 'Polar Express'. A la guitarra, con letra y música compuesta por ella misma, se ha podido escuchar 'Vive la Navidad'.