El entrenador del Hércules pide a su plantilla más intensidad para salir de la zona peligrosa

El Hércules necesita los tres puntos este domingo ante el Valencia Mestalla para salir de la zona peligrosa y dejar atrás el bache de dos jornadas seguidas sin conocer la victoria. Jesús Muñoz ha asegurado esta mañnaa que si su equipo no está al cien por cien en concentración e intensidad le puede ganar cualquier rival. También precisó que sus jugadores también son capaces de vencer a los adversarios si logran rendir al máximo de su potencial.

Muñoz se ha mostrado deseoso de ver ante el Mestalla "un Hércules diferente en concentración e intensidad” al que perdió en Castellón con independencia de los "muchos o pocos cambios" que pueda haber en la alineación. “Más allá de los nombres quiero un equipo sólido, compacto y concentrado con el balón”, ha comentado el técnico conquense "Los números no engañan y seguimos siendo de los más goleados”, ha añadido.

El entrenador no ha confirmado si habrá cambios o no en la alineación después de programar varias sesiones a puerta cerrada durante la semana. Para el partido ante el Mestalla, el Hércules no podrá contar con los lesionados Jesús Alfaro, Felipe Alfonso y Samuel Llorca. Tampoco con Jaime Alvarado que ha sido citado este fin de semana para jugar con las categorías inferiores de Colombia.