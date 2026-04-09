Enrique Piñeyro aterriza en Alicante para explicar por qué el mundo sería un lugar mejor si funcionase como un avión

El polifacético creador Enrique Piñeyro —piloto, actor y director de cine— llega este sábado al Teatro Principal de Alicante con su espectáculo “Volar es humano, aterrizar es divino”. La obra no es un simple monólogo sobre el miedo a volar, sino una profunda y humorística reflexión que utiliza la seguridad y los procedimientos de la aviación como un espejo para criticar cómo funciona la sociedad en tierra.

Un espectáculo inmersivo y polifacético

Lejos de ser una charla convencional, la puesta en escena es una experiencia totalmente inmersiva. El propio Piñeyro la describe como “una especie de stand-up con mucho apoyo de cine, de foto, de simuladores en escala real”. De hecho, sobre el escenario se despliega una cabina a escala real de un Boeing, proyecciones en 3D y la intervención de otros actores que transportan al público al centro del debate.

La aviación como espejo de la sociedad

La premisa central del espectáculo es clara: “Mirar las cosas como las hacemos en los aviones y preguntarnos por qué no hacemos lo mismo en tierra, que esto sería un mundo mucho más amable, seguro, justo”. Piñeyro defiende que en la aviación se ha aprendido a aprender de los errores, a no sancionarlos como un fallo moral, sino a investigarlos para que no se repitan. “En aviación aprendimos a aprender, y justamente a no tropezar con la misma piedra dos veces”, asegura.

Esta filosofía choca frontalmente con otros ámbitos como la justicia, la educación o la medicina. El creador es contundente al respecto y pone ejemplos claros: “Si los médicos usaran lista de chequeo como usamos nosotros, los accidentes de quirófano bajarían la mitad de un día para el otro”. Con ello, critica la falta de protocolos rigurosos para minimizar fallos que en su sector son impensables.

Si los médicos usaran lista de chequeo como usamos nosotros, los accidentes de quirófano bajarían la mitad de un día para el otro" Enrique Piñeyro

También carga contra el sistema educativo, al que tilda de “muy retrógrado” por su obsesión con la memoria, la ortografía o la caligrafía, en lugar de centrarse en la resolución de problemas y la comprensión de sistemas complejos. Según Piñeyro, estudiar accidentes aéreos icónicos enseñaría a los niños sobre comunicación clara y el funcionamiento de los sistemas.

El negocio del miedo

Uno de los pilares de su discurso es cómo el miedo se ha convertido en una herramienta rentable. El creador del espectáculo sostiene que el pánico es un gran negocio, una idea que resume en una frase lapidaria: “Cada vez que ustedes tienen miedo, hay alguien que está haciendo caja”.

Cada vez que ustedes tienen miedo a volar, hay alguien que está haciendo caja" Enrique Piñeyro

Piñeyro señala directamente a la industria cinematográfica, que explota el cine de catástrofes con aviones y tiburones, animales que “no matan a nadie”, y a las compañías farmacéuticas que promocionan enfermedades para vender sus fármacos. En su show, contrapone estas estrategias con publicidad inversa para demostrar lo “ridículo” del sistema.

La única función de “Volar es humano, aterrizar es divino” tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas en el Teatro Principal de Alicante, una oportunidad para reír y reflexionar sobre las contradicciones de nuestra vida cotidiana.