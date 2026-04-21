El enemigo silencioso del aire urbano: el ozono 'malo' aumenta en las ciudades valencianas

La contaminación atmosférica es uno de los principales retos ambientales, y un reciente estudio ha encendido las alarmas en la Comunidad Valenciana. Una investigación del Laboratorio de Contaminación Atmosférica (LCA) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) revela que todas las estaciones urbanas de la región muestran una tendencia creciente en las concentraciones de ozono superficial en los últimos 20 años. Este contaminante, conocido como ozono "malo" o troposférico, tiene un impacto directo sobre la salud respiratoria y los ecosistemas.

La mala calidad del aire está relacionada con alrededor de medio millón de muertes prematuras al año en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Por ello, la vigilancia es crucial. "Monitorizar la calidad del aire es fundamental para detectar problemas de contaminación y comprobar si las medidas aplicadas están funcionando", explica la profesora de la UMH Nuria Galindo, responsable del estudio. Para esta investigación, se han analizado datos de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica entre 2000 y 2019.

Ozono bueno vs. ozono malo: ¿cuál respiramos?

No todo el ozono es perjudicial. En las capas altas de la atmósfera, forma un escudo vital contra la radiación ultravioleta. Sin embargo, a nivel del suelo, se convierte en un contaminante. "El ozono (O₃) es bueno o malo según dónde se encuentre", aclara Javier Crespo, director del LCA y coautor del estudio. El ozono troposférico puede provocar inflamación de las vías respiratorias, agravar el asma y dañar la vegetación.

Este contaminante no se emite directamente, sino que se forma por una reacción química. "El ozono troposférico o superficial se genera cuando los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles —emitidos por el tráfico o la industria— reaccionan bajo la radiación solar", detalla el investigador. Esto explica por qué sus concentraciones son más altas por la tarde, cuando la luz solar es más intensa.

El ozono en la Comunidad Valenciana: más en el campo, pero al alza en la ciudad

El análisis de dos décadas en la Comunidad Valenciana muestra que las concentraciones medias de ozono en estaciones urbanas se sitúan entre 38 y 56 microgramos por metro cúbico (µg/m³). Los valores más bajos se dan en áreas de tráfico intenso, como la Pista de Silla en Valencia (38 µg/m³), mientras que otras zonas como Gandía superan los 56 µg/m³. Paradójicamente, las estaciones rurales de mayor altitud registran los niveles más altos, con medias que superan los 90 µg/m³, porque el ozono se acumula lejos de las fuentes que lo destruyen.

A pesar de que los niveles en las ciudades son más bajos que en el campo, la principal conclusión del estudio es que todas las estaciones urbanas presentan una tendencia creciente de ozono a largo plazo. "Otros estudios realizados en Europa, Asia o Estados Unidos apuntan en la misma dirección: el ozono está aumentando en las ciudades", concluye Galindo. Aun así, la experta apunta que "el umbral de alerta no se ha superado en ninguna ocasión en los puntos de medida de la Comunitat Valenciana".

El 'efecto fin de semana' y otros contaminantes

El estudio también ha identificado el conocido como "efecto fin de semana": los niveles de ozono tienden a ser más altos los sábados y domingos en las zonas urbanas. La investigadora Sandra Caballero, coautora del estudio, lo explica: "Durante esos días disminuyen las emisiones de algunos contaminantes que, paradójicamente, contribuyen a destruir el ozono, lo que favorece su acumulación". Este fenómeno es característico de entornos urbanos con alta densidad de tráfico y no se observa en zonas rurales.

Por su parte, otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión (PM2.5 y PM10) sí están fuertemente condicionados por el tráfico y las emisiones industriales. Sus picos se registran en días laborables y en horas punta en zonas urbanas, así como en áreas industriales como el entorno de L'Alcora, influido por la industria cerámica.

Esta dinámica subraya la complejidad del problema. Como advierte Caballero, "la reducción de algunos contaminantes no siempre implica una mejora directa de todos los indicadores de calidad del aire". Disminuir los óxidos de nitrógeno es positivo, pero puede alterar los mecanismos que regulan el ozono, lo que obliga a un análisis conjunto del sistema. El estudio ha contado con financiación de la Generalitat Valenciana.