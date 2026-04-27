Ejercen como médicas sin título en Alicante y ponen en grave riesgo la salud de sus pacientes

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a dos mujeres por presuntamente ejercer como médicas sin contar con la titulación homologada en España. Las arrestadas están acusadas de delitos de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto por realizar tratamientos invasivos y suministrar medicamentos con recetas falsas en Santa Pola.

La investigación, bautizada como operación “Ribosoma”, se inició a principios de marzo a raíz de la denuncia de la responsable de una clínica de la localidad. La denunciante alertó de que una mujer, que se encontraba en el centro como observadora, podría estar realizando funciones propias de médico sin la cualificación necesaria, además de haber detectado la falta de dinero en la recaudación.

Tratamientos invasivos sin control sanitario

Las primeras pesquisas confirmaron que la principal investigada atendía a los pacientes tanto en el domicilio de estos como en el suyo propio. Durante estas visitas, administraba por vía intravenosa sustancias psicotrópicas y otros compuestos para tratamientos anti-edad, todo ello sin ningún tipo de control sanitario ni supervisión facultativa.

En la trama participaba una segunda mujer, quien colaboraba activamente en la actividad delictiva. Su función era la elaboración de recetas médicas falsificadas que permitían adquirir los medicamentos en farmacias, los cuales también obtenían a través de envíos desde el extranjero para suministrarlos al margen de los canales legales.

Cinco víctimas identificadas y en libertad con cargos

Como resultado de la operación, ambas mujeres han sido detenidas. La principal investigada se enfrenta a cargos por intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto, mientras que a su colaboradora se le atribuye un delito de falsedad documental. Hasta el momento, se han identificado a cinco personas tratadas por la falsa doctora, aunque no se descarta que haya más afectados.

Tras ser puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, las dos detenidas han quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a otros posibles afectados para que se pongan en contacto con las autoridades a través del teléfono 062 o acudiendo a cualquier cuartel. El objetivo es "recibir el asesoramiento correspondiente y evitar posibles riesgos para su salud".