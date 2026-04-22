La educación valenciana se asoma a la huelga indefinida por la falta de acuerdo con la Generalitat

El sector educativo valenciano atraviesa un momento especialmente delicado ante la amenaza de una huelga indefinida a partir del próximo mes de mayo. El creciente malestar entre los docentes por sus condiciones laborales y la calidad del sistema ha chocado con la postura de la Conselleria de Educación, que aplaza las negociaciones, lo que aboca al sistema a un conflicto de consecuencias imprevisibles a final de curso.

Negociaciones en punto muerto

El coordinador de la acción sindical de STPB, Marc Candela, ha confirmado en el programa Herrera en COPE Alicante con Denis Rodríguez la falta de avances en las reuniones con la Generalitat. Según Candela, en el último encuentro la Conselleria no solo no presentó ninguna oferta, sino que pospuso cualquier diálogo sobre retribuciones a septiembre, una postura que ha calificado de "indignante". "La verdad es que no se avanza nada", ha lamentado.

Los sindicatos reclaman sentarse a negociar antes de que finalice el curso, una petición que llevan realizando "desde el mes de septiembre". Candela ha criticado que, pese a que el Consell afirma que quiere negociar, "cuando llega el momento de la negociación, no hay nada". Esta situación, ha añadido, les obliga a "convocar una movilización para este mes de mayo".

La respuesta de Pérez Llorca

Por su parte, el president de la Generalitat, Pérez Llorca, ha pedido a los docentes que "atendamos a los alumnos", recordando que "el mes de mayo es el último mes del curso escolar, vienen exámenes, vienen accesos a la universidad, y yo creo que eso tiene que ser una prioridad". En declaraciones desde Alicante, el president ha sugerido que la movilización podría estar "premeditada".

Yo espero que no sea una coincidencia que quede un año para las elecciones" Juanfran Pérez Llorca Presidente de la Generalitat Valenciana

Pérez Llorca ha enmarcado las protestas en una reclamación de "aumento salarial" que, según él, "lo pidieron durante los 8 años del Botànic, y no se les dio, y no decidieron manifestarse". Además, ha deslizado una intencionalidad política en la convocatoria: "Yo espero que no sea una coincidencia que quede un año para las elecciones".

No es un tema únicamente salarial" Marc Candela Coordinador acción sindical STEPV

En respuesta, Marc Candela ha calificado de "recurrente" la comparación con el anterior gobierno y ha negado que la protesta sea solo por dinero. "No es un tema únicamente salarial, como ha dicho el presidente", ha afirmado. El sindicalista ha señalado que también existen "recortes que ha hecho este gobierno en plantillas" y "una serie de políticas que está aplicando que lo que están haciendo es generar más malestar en el profesorado".

Candela ha mencionado también la "falta de recursos" y de infraestructuras, y ha recordado que la situación de malestar no es exclusiva de la Comunidad Valenciana. "Cataluña está exactamente igual que nosotros, y también están pensando en hacer una huelga indefinida", ha explicado, añadiendo que en otros territorios como Asturias o Cantabria se han conseguido mejoras gracias a las movilizaciones.

La huelga, pendiente de un sondeo

De momento, la huelga indefinida no está confirmada. Los sindicatos están llevando a cabo un sondeo entre el profesorado para decidir "qué modelo de huelga quieren y también a partir de cuándo comenzarla". Los resultados de esta consulta se conocerán el próximo viernes, día en que se decidirá "la fecha y el modelo" de la posible huelga que marcará el final del curso escolar.