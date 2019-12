Dos nuevos sacerdotes para la Diocesis de Orihuela-Alicante

Dos nuevos sacerdotes: Antonio Martínez García y Kamil Krzysztof Bis serán ordenados este sábado, 21 de diciembre, en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. La ceremonia, que dará comienzo a las 11:00 horas y será presidida por el obispo diocesano monseñor Jesús Murgui, estará dotada de gran solemnidad y emotividad esperándose además una multitudinaria asistencia. Familiares, amigos y sacerdotes acudirán desde todos los puntos de la provincia para acompañar a estos diáconos en su paso definitivo hacia el presbiterio. Tras ser ordenados previamente diáconos y llevar a cabo sus correspondientes “prácticas pastorales”, cada uno de ellos en diferentes campos, ámbitos y parroquias, ambos darán el “sí” definitivo al sacerdocio, regalando a la Iglesia de Orihuela-Alicante dos nuevos presbíteros que pasarán definitivamente a desempeñar labores y proyectos pastorales para una comunidad parroquial concreta de la Diócesis.

Con 37 años, Antonio Martínez García, natural de Alicante, se decidió por el sacerdocio a la edad de 30 años tras un largo discernimiento. “Llega un momento en el que te das cuenta de que el Señor te está pidiendo algo concreto. Y cuando descubres lo que es, resulta imposible decirle siempre que no. En mi caso la vocación creció en la familia porque se vive la fe, en la parroquia donde pude comprometerme con los jóvenes, en el colegio donde trabajaba y vivía alegremente el testimonio de la fe en el día a día” explica. Cuando se le pregunta si recomendaría esta experiencia vital a otros niños y jóvenes que se estén planteando la opción del sacerdocio no lo duda: “Por supuesto que la recomendaría. En la vida cada experiencia nos hace crecer y el discernimiento vocacional nos ayuda a tener herramientas para ir viendo si es o no nuestro camino. Por ello, invito a dar valientemente el paso a aquellos que tenga una certeza interna de que el Señor les llama porque la etapa del seminario les ayudará a ver si esa certeza es fundada o no”. Por su parte, Kamil Krzysztof Bis, con 27 años y nacido en Kielce (Polonia), aunque desde niño reside en Torrevieja, se decidió por el sacerdocio a los 16 años. “El ejemplo de las personas de mi parroquia, de los sacerdotes, la entrega pastoral… hicieron que me plantease la opción de ser yo también un servidor a los hermanos. En el seminario fui descubriendo esta apasionante vocación” explica.

Sus primeras misas de acción de gracias son el domingo 22 de diciembre. Kamil, a las 12:30 h, en la parroquia Santa María Magdalena de Tibi y Antonio a las 19:00 h en Nuestra Señora de la Asunción de Villena.