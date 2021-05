Un hombre de 47 años y residente en el municipio de Aspe ha sido condenado a dos años de prisión tras asumir la autoría de un delito continuado de abuso sexual cometido sobre una menor, hija de unos amigos del acusado.

Los abusos, en forma de tocamientos, se produjeron de manera reiterada desde que la víctima contaba seis años. La sentencia establece que el procesado invitaba a su domicilio a los progenitores de la menor, con quien mantenía una relación de amistad desde hacía varios años. Los padres respondían a la invitación y acudían a la vivienda del acusado acompañados por su hija. Según la resolución judicial, el ahora condenado aprovechaba que los padres de la niña se encontraban en la cocina preparando la comida para quedarse a solas con la pequeña en el salón de la vivienda, con la excusa de "ponerle dibujos en la televisión". Una vez allí, se sentaba junto a ella en el sofá, le bajaba la ropa, incluida la ropa interior, y le acariciaba los genitales con la mano.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante dictó sentencia condenatoria 'in voce' en el inicio del juicio, celebrado el pasado 26 de abril, después de que el acusado admitiese los hechos descritos en el pacto de conformidad suscrito con la Fiscalía. Así, la sentencia le impone ahora dos años de privación de libertad, después de aplicar la atenuante de reparación del daño, en la medida en que el acusado había abonado ya una indemnización de 2.000 euros por los daños morales ocasionados a la menor. No obstante, el ingreso en prisión queda en suspenso durante un plazo de tres años con la condición de que el condenado no vuelva a delinquir durante ese periodo.