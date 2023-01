Quince detenidos en Alicante por robar coches para cambiar piezas y venderlos en otros países

La Policía Nacional ha detenido a quince personas tras desarticular un grupo criminal asentado en Alicante que robaba coches o los compraba vía renting -aunque posteriormente no los pagaba-, y que después cambiaba piezas identitarias de los vehículos para matricularlos en terceros países y venderlos fuera de España. La investigación, que se ha prolongado durante más de dos años y medio, se ha desarrollado en tres fases en las que se han intervenido hasta 17 vehículos, componentes de otros turismos, herramientas, documentos utilizados en los robos y 6.500 euros en efectivo.

La operación ha acreditado asimismo la existencia de vínculos con otras actividades delictivas, como facilitar vehículos en alquiler a personas relacionadas con el tráfico de drogas mientras a éstos les constaba la titularidad de las empresas de renting.

Las pesquisas se iniciaron en julio de 2020 cuando los agentes recuperaron en Alicante un vehículo de alta gama que había sido sustraído un mes antes en La Vila Joiosa, unos hechos que, además, se repitieron en el mismo parking donde fue robado un segundo turismo de características similares, han informado fuentes policiales. A partir de entonces, los agentes iniciaron una investigación que permitió acreditar la existencia de una organización criminal muy especializada y duradera en el tiempo que, además, contaba con medios tecnificados de gran valor y difícil obtención. Asimismo, identificaron sus conexiones con el tráfico internacional de vehículos, ya que detectaron un flujo de vehículos que no solo colocaba a España como origen, sino también como destino, pues vehículos de Francia, Estonia, Italia o Reino Unido fueron localizados en nuestro país.

MODUS OPERANDI

El grupo seleccionaba previamente el objetivo, pues los vehículos no eran elegidos al azar y se utilizaban dispositivos de geolocalización para obtener información sobre las rutinas de su legítimo propietario. A continuación, hacían uso de herramientas y dispositivos específicos que les permitía tanto inhibir las señales de alarma como abrir el vehículo. Una vez dentro, gracias a sofisticados dispositivos electrónicos, clonaban la llave y sustraían el vehículo para, posteriormente, "dejarlos enfriar", es decir, los dejaban durante unos días en la vía pública para asegurarse de que no llevaban dispositivos no eliminados que posibilitaran al propietario o a la policía su localización. A partir de ese momento, los trasladaban a un lugar seguro donde se suprimían sus elementos identificativos –principalmente matrícula, bastidor y documentación- y se le creaban unos nuevos para dotar al vehículo de otra identidad. Una vez documentado, el vehículo era reintroducido en la circulación y se vendía a compradores de buena fe que ignoraban la procedencia ilícita del mismo.

TRES FRASES DURANTE DOS AÑOS Y MEDIO

La primera fase se realizó entre 2020 y 2021, cuando los agentes actuaron sobre el tráfico de vehículos objeto de leasing con reserva de dominio y detuvieron a dos personas que habían creado una mercantil utilizada para obtener vehículos que eran matriculados y transportados a Francia de forma fraudulenta. La segunda fase estuvo dirigida al tráfico de vehículos objeto de renting y finalizó con la detención de cinco personas, tras detectar la creación de otra empresa que contrataba vehículos por renting para ser posteriormente matriculados y transportados a Francia de manera fraudulenta. La tercera y última fase, desarrollada el pasado diciembre, se centró en el tráfico de vehículos objeto de robo, en la que los agentes, tras localizar el lugar de ocultación y "maquillado" de los vehículos, realizaron varios registros en los que intervinieron vehículos sustraídos y numerosas piezas y documentación de otros turismos. Mediante la venta ilegal de los coches, algunos de los investigados compraban otros vehículos en el extranjero que, una vez matriculaban en España, vendían, por lo que blanqueaban el dinero que habían obtenido de forma ilícita.

La operación policial ha finalizado con 15 arrestos por delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, falsedad documental y robo de vehículo, si bien no se descartan nuevas detenciones. Paralelamente, se han recuperado vehículos en otros países de Europa, principalmente en Francia -donde parte de la organización se encontraba asentada-, motivo por el que las autoridades francesas han realizado varias detenciones y han incautado vehículos de origen español.