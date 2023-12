Detenidos en Elche por quedarse con 120.000€ de una entidad de reinserción social de mujeres

Objetos de lujo, viajes o móviles de alta gama, son algunas de las compras en las que la pareja, ya detenida en Elche, gastó parte de los 120.000 euros de los que se apropió pertenecientes a una asociación de ayuda a mujeres para su inserción social. Los arrestados son la contable de la asociación, de 42 años, que se habría aprovechado de su cargo para cometer supuestamente los hechos, y su compañero sentimental, un hombre de 44 años, quien habría recibido en su cuenta bancaria hasta 90.000 euros mediante 257 transferencias, además de otras 135 a una cuenta propia de la mujer. El aguejero económico motivó que la entidad cesara temporalmente en el desarrollo de su actividad y dejara de dar apoyo a decenas de personas vulnerables. La asociación trabaja por la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social en toda la provincia de Alicante, ofrece formación en confección textil industrial junto a un acompañamiento y una intervención integral y personalizada.

Los detenidos son de nacionalidad española y han sido puestos a disposición del Juzgado de guardia de Elche, acusados de los presuntos delitos de apropiación indebida y usurpación de estado civil.

La investigación policial se inició tras la denuncia de la presidenta de la entidad al haberse dado cuenta de una serie de irregularidades en la contabilidad. Inicialmente, detectó dos pagos en concepto de alquiler del piso de acogida de esta organización sin ánimo de lucro, cuyo importe no había ido a parar a la cuenta bancaria del proveedor que gestionaba esa vivienda, sino a otra diferente. Según la denunciante, otro proveedor de servicios de la asociación también le comunicó que tenía tres facturas pendientes de cobrar por una cuantía de 1.540 euros. Cuando la presidenta preguntó a la contable sobre esos pagos, la empleada le mostró tres correos electrónicos en los que el destinatario supuestamente confirmaba haber recibido el dinero.

Debido a las sospechas que la presidenta de la entidad tenía sobre la contable, esta se dio de baja laboral al saber que podía ser descubierta y apagó el teléfono móvil para no ser localizada. Ante esta actitud, la responsable de la asociación revisó las cuentas de las últimas semanas y comprobó que había irregularidades en múltiples abonos por un importe de unos 23.000 euros.



En una ampliación de su denuncia, una vez que analizó más documentación, correspondiente a meses anteriores, sostuvo que la contable había efectuado muchas más transacciones no autorizadas, en las que se incluían compras de teléfonos móviles de alta gama y de un ordenador, así como pagos a agencias de viajes, por un montante total de cerca de 80.000 euros.



El Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Alicante, que se hizo cargo de las pesquisas, constató que la sospechosa había llevado a cabo, en representación de la asociación, todas esas operaciones económicas no permitidas suplantando la identidad de otras personas y de empresas proveedoras. En concreto se habría apropiado de casi 30.000 euros mediante 135 transferencias bancarias. Además, los investigadores averiguaron que la contable había realizado 257 transferencias más que sumaban una cantidad superior a los 90.000 euros a otra cuenta bancaria que pertenecía a un segundo implicado, que resultó ser su pareja sentimental. Los agentes solicitaron inmediatamente el bloqueo de todos los activos financieros y cuentas bancarias de los dos investigados para evitar que siguieran disponiendo del dinero del que presuntamente se habían apropiado.



Finalmente, la pareja fue localizada y detenida en Elche, donde reside. A la mujer se le imputan los delitos de apropiación indebida y usurpación de estado civil, y al hombre, el primero de los dos delitos.