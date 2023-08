Detenido por estafar 120.000 euros al vender artículos falsos a nombre de su empresa

La Policía Nacional de Elche ha arrestado a un hombre de 32 años que trabajaba como comercial en una empresa de muebles de cocina por estafar, presuntamente, 120.000 euros a clientes, a quienes vendía electrodomésticos, entre otros artículos, que no llegaban a recibir a través de recibos falsos a nombre de la mercantil.



Una serie de denuncias de clientes que alegaban que habían comprado muebles de cocina y electrodomésticos mediante un comercial de una firma de Elche alertaron a los agentes, por lo que comenzaron una investigación para dar con el presunto estafador, quien está acusado de los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental.



Así, la indagación descubrió que el sospechoso llamaba a los clientes que anteriormente habían pasado por la tienda y se habían interesado en algún artículo con su teléfono particular, pero hablando en nombre de la empresa, para, aprovechando su puesto de comercial, ofrecerles productos a un precio más bajo.



El detenido ofertaba electrodomésticos y otros productos que no disponía la compañía con un precios por debajo del de mercado para conseguir que los clientes le realizaran el pago a su cuenta bancaria.



A cambio de la transacción, el hombre les reenviaba una factura falsa con el logo de la empresa de muebles de cocina, con lo que convencía a los estafados de la legalidad de la operación.



La empresa, que fabricaba en la localidad alicantina de Elda los muebles que posteriormente eran vendidos en una tienda de Elche, no se enteró de estas operaciones hasta que después de varios meses sin recibir los artículos los clientes comenzaron a reclamar a la compañía.



Tras descubrirse que era el empleado quien supuestamente realizaba la estafa, de un montante total de 120.000 euros, éste fue detenido por la Policía Nacional, ante la que confesó tener un problema de ludopatía, y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Elche.