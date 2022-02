Denuncian la proliferación de "huertos de coches" en el entorno del aeropuerto de Alicante

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante y Uepal han criticado las consecuencias ambientales, paisajísticas y económicas provocadas por la falta de "impulso político" a la conexión del aeropuerto de Elche-Alicante con la red ferroviaria y su integración con ambas ciudades. Así, lamentan la proliferación de "huertos de coches" en el entorno rural del aeródromo por esta situación.

El presidente Asaja Alicante, José Vicente Andreu, y el presidente de la Unión Empresarial de Alicante (Uepal), Juan José Sellés, han criticado en un comunicado conjunto que la "inexistencia" de conexión por tren de media distancia "haya convertido el suelo de su entorno en un parking de 140 hectáreas y en un negocio que fomenta la movilidad privada y las emisiones de carbono".

"El históricamente quinto aeropuerto por tráfico de pasajeros del país, séptimo en 2021, sigue siendo sólo accesible por carretera once años después de su ampliación y tras 55 años de funcionamiento, una situación excepcional que no padecen ninguno de los principales aeropuertos peninsulares", lamentan ambas entidades. Así, subrayan que el aeródromo de El Altet "es uno de los aeropuertos turísticos peor conectados del mundo y el único, junto con el de Marrakech, que no tiene conexión ferroviaria". "Este aislamiento tiene impactos negativos en el territorio, el paisaje, el valor ambiental y la función agraria del suelo", añaden.

Igualmente, recalcan que "la desconexión ferroviaria ha provocado que el suelo rústico de sus alrededores se haya convertido en una gigantesca era de asfalto, donde una veintena de parkings y empresas de alquiler de vehículos ocupan más de 140 hectáreas, superficie equivalente a 140 campos de fútbol". "Los turistas que van al norte o al sur de la provincia no tienen un cercanías o una buena combinación de transporte público para llegar a su destino, por lo que tienen que alquilar coches. La administración quiere que el transporte sea sostenible pero aquí está fomentando lo contrario", expone Andreu. Por su parte, Sellés apuesta también por conectar el aeropuerto por vía férrea con las dos ciudades que llevan su nombre. "El Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández necesita con urgencia una conexión ferroviaria del siglo XXI".