El Ayuntamiento investigará las posibles irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante encargará una investigación para esclarecer "hasta las últimas consecuencias" las posibles irregularidades en las oposiciones para la Policía Local, tras denuncias públicas anónimas de algunos candidatos. En ellas, estos postulantes denunciaban que más de 60 de los 92 aspirantes finales a entrar en el organismo tienen "relación directa" con agentes del cuerpo, políticos, empresas contratistas o sindicatos.

Vídeo El concejal José Ramón González anuncia que no se descarta la opción de plantear una medida cautelar suspensiva del procedimiento





El concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, ha asegurado en un comunicado del Consistorio que el ente municipal "no va a regatear ningún esfuerzo para aclarar todos los aspectos relacionados con este procedimiento" y que no descarta la opción de plantear una medida cautelar suspensiva del procedimiento si se pudiera desprender alguna irregularidad en el proceso. "No se prejuzga ninguna actuación", ha sostenido González, quien, no obstante, ha añadido que desde el Ayuntamiento "no se va a permitir que quede en el aire ninguna sombra de sospecha sobre la limpieza en estas oposiciones".

Tribunal "libre y soberano"

El Ayuntamiento ha recalcado que el tribunal de las oposiciones, que juzgó a más de 1.500 candidatos, es "libre y soberano", así como responsable de todo el proceso selectivo. Así, se ha expuesto que el tribunal estaba integrado por el Jefe de la Policía Local de Alicante; una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat) y el tercero es el jefe de la Policía Local de Xàtiva. Diferentes sindicatos han señalado, consultados por EFE, que desconocían la existencia de estas posibles irregularidades, así como que ya estudian qué medidas podrían tomar ante estas informaciones.