El tiempo da un giro radical en Alicante: así será el fin de semana previo a San Vicente

El tiempo para el fin de semana en Alicante será cambiante, según la previsión del catedrático de la Universidad de Alicante Jorge Olcina. La jornada del sábado comenzará con tiempo estable y soleado, pero los cielos se irán cubriendo progresivamente a lo largo del día en toda la provincia.

Lluvias y desplome térmico

El principal cambio llegará entre la tarde-noche del sábado y la mañana del domingo, cuando se espera la entrada de una franja inestable por el oeste peninsular. Este frente dejará precipitaciones en la provincia, aunque el experto señala que "no hablamos de cantidades importantes".

No hablamos de cantidades importantes" Jorge Olcina Catedrático de la Universidad de Alicante

El cambio más notable será el de las temperaturas. Olcina advierte de que los termómetros experimentarán una caída de entre 6 y 8 grados entre el sábado y el domingo. Las máximas pasarán de los 24 o 25 grados del sábado a apenas 19 o 20 grados el domingo y el lunes.

En cuanto a las mínimas, seguirán siendo frescas, por debajo de los 14-15 grados en la franja costera y sin alcanzar los 8-9 grados en las comarcas del interior. Además, se prevé que la madrugada del domingo al lunes puedan bajar otros 3 o 4 grados.

El tiempo en San Vicente

De cara al lunes, festividad de San Vicente, la situación se tranquilizará. Será un "día soleado y con temperaturas que volverán a ser agradables a mediodía", concluye Olcina, que lo define como un "tiempo típico de primavera" con un ambiente cambiante.