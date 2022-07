La crisis energética en la gestión hídrica centrará el IV Congreso Nacional del Agua que impulsa la Diputación

El municipio de Albatera acogerá los días 15 y 16 de septiembre el IV Congreso Nacional del Agua, un evento impulsado por la Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con este Ayuntamiento, que en esta edición tendrá como temática principal el agua, laenergía y el medio ambiente.

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrica, Ana Serna, que también es alcaldesa de Albatera, y el director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la UA y presidente del Comité Organizador, Joaquín Melgarejo, han presentado esta mañana los detalles de este evento en el que se abordará la problemática hídrica, tanto desde el punto de vista de la planificación y gestión, como desde una perspectiva socioeconómica, jurídica y ambiental.

La crisis energética y su efecto en la gestión de los recursos hídricos será uno de los temas que se analicen en esta edición, tal y como ha destacado Serna, quien también ha estado acompañada por el representante del Ayuntamiento de Albatera Antonio Gutiérrez y por el jefe de la Unidad de Tecnologías del Agua de la Diputación, Miguel Fernández Mejuto.

“ Agua, energía y medio ambiente son los tres pilares sobre los que se asentará este año el Congreso Nacional del Agua en Albatera, tres cuestiones que se abordarán en las más de 47 ponencias que ofrecerán los más destacados expertos nacionales en la materia ”, ha señalado la responsable provincial.

Por su parte, Melgarejo ha recordado los efectos de la guerra en Ucrania sobre los costes energéticos y ha destacado la importancia del “ binomio energía y agua, ya que cada metro cúbico de agua que se mueve necesita de una cantidad de energía y ello tiene, a su vez, una repercusión directa en el medio ambiente ”. En este punto, ha resaltado que diferentes expertos abordarán la relevancia de la energía fotovoltaica “ y cómo los embalses pueden ser, en este sentido, excelentes acumuladores de energía, creando una relación de economía circular casi perfecta ”.

El cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos, la eficiencia y sostenibilidad, los trasvases o la desalación sostenible se tratarán también en el medio centenar de ponencias y las más de 40 comunicaciones que se ofrecerán en este encuentro, al que ya han confirmado su asistencia más de 200 personas.

El congreso, que también se ofrecerá vía streaming, será inaugurado por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y lo abrirá el director de la Fundación Instituto Mediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, con la ponencia “Caudales ecológicos. Revisión y contraste de propuestas en la planificación hidrológica española”.

Respecto a esta cuestión, la vicepresidenta ha incidido en la necesidad y oportunidad de este congreso “ ya que nos va a permitir tener una foto en tiempo real de cuál es la situación y a dónde nos puede llevar la planificación hidrológica que el Ministerio de Transición Ecológica quiere desarrollar, a no ser que haya marcha atrás, algo que me temo no va a pasar salvo si hay un cambio de gobierno ”, ha apuntado.

En este sentido, ha criticado la arbitrariedad y falta de criterio técnico de las decisiones que está adoptando el Gobierno central, como el incremento de los caudales ecológicos del Tajo. “ De llevarse a cabo esta planificación hidrológica, la provincia de Alicante se verá abocada a un absoluto desastre económico y medioambiental ”, ha señalado Serna.

La diputada ha vuelto, asimismo, a lamentar la ausencia de respuesta del president de la Generalitat, Ximo Puig, ante esta política hídrica “ que no se sostiene sobre ningún criterio técnico y que responde, únicamente, a reclamaciones de otras comunidades autónomas ante las que hincan la rodilla la ministra Teresa Ribera, el presidente Pedro Sánchez y el president Ximo Puig, que es el que debería defendernos y no lo hace ”.