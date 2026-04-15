COPE Alicante invita este jueves a los alicantinos al tradicional arroz gigante en Santa Faz

Imagen del espectacular arroz gigante de Riquelme del año pasado con la imagen de la Santa Faz.

Alicante se prepara para uno de sus días más especiales. La tradicional romería de la Santa Faz congregará este jueves desde primera hora a cientos de miles de peregrinos para revivir el milagro de la lágrima, que en este 2026 cumple 537 años.

seguridad Alicante se prepara para la Santa Faz con un dispositivo de seguridad récord y novedades en la Romería

COPE Alicante estará presente un año más con su tradicional paraeta en plena avenida de Dénia, en las instalaciones de Volkswagen y Seat del Grupo Sala, ofreciendo a los asistentes una experiencia única para una jornada festiva, de pasión y devoción.

Junto con Paellas Gigantes Riquelme se ofrecerá una degustación de arroz para más de un millar de personas en torno a las 13:00 horas. Además de este plato conmemorativo de la Santa Faz, donde los maestros arroceros dibujarán la faz divina con perejil en el centro de la paella, los peregrinos podrán disfrutar de una variedad de productos típicos de la romería durante toda la mañana.

Cartel oficial de la paraeta COPE en la Santa Faz 2026.

Desde los tradicionales rollitos de anís cortesía de La Magdalena hasta los clásicos chupitos de mistela de Bodegas Xaló. Habrá sorpresas culinarias para todos los gustos. La paraeta COPE Alicante estará ubicada en los concesionarios Grupo Sala, desde donde se realizará la programación en directo, se proyectarán imágenes en nuestra pantalla gigante y se animará a los peregrinos con la música de Cadena 100.

Tendremos sol y temperaturas agradables que rondarán los 22 grados para el día de Santa Faz" Jorge Olcina Director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante

Se estima que más de 300.000 personas realizarán la romería, aprovechando también el buen tiempo que se espera para esta jornada en Alicante. Según ha explicado el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, "tendremos temperaturas agradables para el día de Santa Faz. Mínimas todavía fresquitas con 12 grados, pero máximas de 21 o 22 grados, con lo que no habrá un calor excesivo", ha recordado el experto alicantino.

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